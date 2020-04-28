Полезные кексы от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.

ТВОРОЖНЫЕ КЕКСЫ С ТЫКВОЙ И ЯБЛОКОМ

Ингредиенты

творог 5% - 200 гр,

яйца - 2 шт,

сметана - 1 ст. л,

яблоко - 1 шт,

тыква - 100 гр,

разрыхлитель - 1 ч. л.

сливочное масло - 50 гр,

цельнозерновая мука - 100 гр.

Приготовление

Творог смешиваем с желтками и сметаной. Яблоко и тыкву натираем на терке и отправляем в миску к творогу. Для запаха можно добавить немного ванильного сахара. Добавляем 1 ч.л. разрыхлителя.

Перемалываем в блендере масло и часть цельнозерновой муки. Смешиваем полученную смесь с творожной массой. Добавляем остальную муку.

Выкладываем полученное тесто в формочки. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. ⠀

Из указанного количества ингредиентов получится около 10 кексов весом по 50-60 грамм.

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