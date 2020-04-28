Полезные кексы от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.
ТВОРОЖНЫЕ КЕКСЫ С ТЫКВОЙ И ЯБЛОКОМ
Ингредиенты
творог 5% - 200 гр,
яйца - 2 шт,
сметана - 1 ст. л,
яблоко - 1 шт,
тыква - 100 гр,
разрыхлитель - 1 ч. л.
сливочное масло - 50 гр,
цельнозерновая мука - 100 гр.
Приготовление
Творог смешиваем с желтками и сметаной. Яблоко и тыкву натираем на терке и отправляем в миску к творогу. Для запаха можно добавить немного ванильного сахара. Добавляем 1 ч.л. разрыхлителя.
Перемалываем в блендере масло и часть цельнозерновой муки. Смешиваем полученную смесь с творожной массой. Добавляем остальную муку.
Выкладываем полученное тесто в формочки. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. ⠀
Из указанного количества ингредиентов получится около 10 кексов весом по 50-60 грамм.
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