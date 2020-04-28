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Полезные кексы от диетолога

1.3т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.

Полезные кексы от диетолога

ТВОРОЖНЫЕ КЕКСЫ С ТЫКВОЙ И ЯБЛОКОМ

Ингредиенты

  • творог 5% - 200 гр,

  • яйца - 2 шт,

  • сметана - 1 ст. л,

  • яблоко - 1 шт,

  • тыква - 100 гр,

  • разрыхлитель - 1 ч. л.

  • сливочное масло - 50 гр,

  • цельнозерновая мука - 100 гр.

Приготовление

Творог смешиваем с желтками и сметаной. Яблоко и тыкву натираем на терке и отправляем в миску к творогу. Для запаха можно добавить немного ванильного сахара. Добавляем 1 ч.л. разрыхлителя.

Перемалываем в блендере масло и часть цельнозерновой муки. Смешиваем полученную смесь с творожной массой. Добавляем остальную муку.

Выкладываем полученное тесто в формочки. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. ⠀

Из указанного количества ингредиентов получится около 10 кексов весом по 50-60 грамм.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты диетолог
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