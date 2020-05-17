Полезная пицца: рецепт от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Ирина Анпилова.

ПИЦЦА С МОЦАРЕЛЛОЙ

Ингредиенты

яйцо - 1 шт,

соль - 0,5 ч.л,

сахар - 1 ст. л,

кефир - 250 мл,

растительное масло - 1 ст.л,

мука - 500 гр,

сода - 0,5 ч.л,

шампиньоны - 4 шт,

ветчина - 100 гр,

моцарелла - 230 гр,

томатный соус - 4 ст.л,

Приготовление

Яйцо взбейте с солью и сахаром. Добавьте кефир, масло и перемешайте. Муку просейте с содой. Порциями добавьте в кефирную массу и замесите тесто. Шампиньоны почистите и нарежьте пластинами. Ветчину нарежьте ломтиками. Моцареллу нарежьте кубиками. Тесто разделите на 2 части, каждую раскатайте в круглый пласт. Выложите на противни, застеленные бумагой для выпечки. Тесто смажьте томатным соусом. Сверху распределите грибы, ветчину и моцареллу. Выпекайте 10 минут при 220 градусах.

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