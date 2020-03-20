Полезна ли первая зелень и стоит ли ее покупать?

Свежую зелень, которая сейчас продается, имеет смысл ввести в рацион питания исключительно для разнообразия.

Не стоит акцентировать на ней внимание как на основном источнике витаминов, - об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила диетолог Алена Юдина.

"Зелень, которая сейчас продается, стоит использовать для вкусовых ощущений. И не более того. Витамины и минералы там достаточно сомнительны. Эту зелень удобряют, ее поливают специальными растворами. Из-за высокого содержания в ней нитратов первая зелень нередко вызывает серьезные аллергические реакции даже у самих продавцов, торгующих на рынках.

Чтобы себя обезопасить, нужно взять чистую воду и вымочить пучок зелени как минимум час, а в идеале - не менее двух часов. Это не должна быть вода из-под крана. Это должна быть хотя бы вода из бювета. Зелень нужно вымачивать, чтобы из нее вышли нитраты. Потом воду нужно будет слить, а зелень хорошо промыть. Только после этого первую зелень можно использовать.

Но я бы не покупала первую зелень, тем более, я не покупала бы ее впрок. Я бы просто добавила ее в рацион исключительно для вкусовых ощущений. Я бы порекомендовала заготавливать зелень с лета. Петрушку, укроп, базилик и т.д. без проблем можно заморозить. В замороженной зелени действительно сохраняются все витамины и минералы. Зелень нужно вымыть, высушить и заморозить. Заморозка должна быть глубокая, не менее 25 градусов. Только в такой зелени сохранятся все витамины и минералы.

Нужно понимать, что, когда мы подвергаем зелень термообработке, идет потеря витаминов до 50%. Т.е. замороженная зелень будет терять свои свойства при добавлении в супы и вторые блюда, но тем не менее она более полезна, чем первая зелень, выращенная с добавлением нитратов".

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