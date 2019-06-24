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Похрустим? Два лучших рецепта малосольных огурцов

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Главное при засолке – выбрать подходящие овощи. Но есть и некоторые хитрости, которые стоит учитывать, чтобы получить вкусные хрустящие малосольные огурчики.

Для засолки берем свежие, ярко зеленые и без желтизны огурцы и традиционный набор пряностей, но обо все по порядку.

Быстрые малосольные огурцы в кастрюле

Это холодный способ засолки. Огурцы получатся хрустящими и ароматными.

Ингредиенты:

- 1 кг мелких огурцов;

- 1 л воды;

- 1 столовая ложка соли;

- 1 чайная ложка сахара;

- 3 зубчика чеснока;

- несколько листов смородины и хрена;

- небольшой пучок и 1 зонтик укропа;

- 2 лавровых листа;

- несколько горошин черного перца.

Приготовление:

Огурцы будут солиться несколько дней, но есть их можно будет даже через сутки. Выбираем маленькие, молодые, с тонкой кожицей. Хорошо моем, и замачиваем в прохладной воде на 2 часа. После этого срезаем попки.

Подготавливаем рассол – кипятим воду вместе с сахаром и солью, остужаем. На дно трехлитровой кастрюли укладываем мытые листья смородины и хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока. Сверху плотно утрамбовываем огурцы.

Заливаем рассолом, добавляем лавровый лист и перец. Накрываем тарелкой и ставим что-нибудь тяжелое, чтобы овощи не всплывали. Убираем в холодильник на сутки или двое, и вкусные малосольные огурчики готовы!

Похрустим? Два лучших рецепта малосольных огурцов

Суперхрустящие малосольные огурцы на минералке

Вместо обычной воды за основу рассола берется газированная минеральная вода. Газ помогает соли намного быстрее просолить овощи и делает их невероятно хрустящими.

Ингредиенты:

- 1 кг огурцов;

- 1 литр сильногазированной несоленой минеральной воды;

- 2 столовые ложки соли;

- 3 зубчика чеснока;

- небольшой пучок и 2 зонтика укропа;

- другая зелень по вкусу.

Приготовление:

У хорошо промытых маленьких пупырчатых огурцов срезаем кончики с обеих сторон. Тонкими пластинами нарезаем дольки чеснока. На дно банки или другой емкости выкладываем веточки укропа и часть чеснока. Сверху плотно укладываем огурцы и остатками чеснока.

Растворяем соль в минеральной воде и заливаем ею огурцы. Рассол должен полностью покрыть овощи. Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник. Через сутки огурцы готовы. Приятного аппетита!

Похрустим? Два лучших рецепта малосольных огурцов

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