Похрустим? Два лучших рецепта малосольных огурцов

Главное при засолке – выбрать подходящие овощи. Но есть и некоторые хитрости, которые стоит учитывать, чтобы получить вкусные хрустящие малосольные огурчики.

Для засолки берем свежие, ярко зеленые и без желтизны огурцы и традиционный набор пряностей, но обо все по порядку.

Быстрые малосольные огурцы в кастрюле

Это холодный способ засолки. Огурцы получатся хрустящими и ароматными.

Ингредиенты:

- 1 кг мелких огурцов;

- 1 л воды;

- 1 столовая ложка соли;

- 1 чайная ложка сахара;

- 3 зубчика чеснока;

- несколько листов смородины и хрена;

- небольшой пучок и 1 зонтик укропа;

- 2 лавровых листа;

- несколько горошин черного перца.

Приготовление:

Огурцы будут солиться несколько дней, но есть их можно будет даже через сутки. Выбираем маленькие, молодые, с тонкой кожицей. Хорошо моем, и замачиваем в прохладной воде на 2 часа. После этого срезаем попки.

Подготавливаем рассол – кипятим воду вместе с сахаром и солью, остужаем. На дно трехлитровой кастрюли укладываем мытые листья смородины и хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока. Сверху плотно утрамбовываем огурцы.

Заливаем рассолом, добавляем лавровый лист и перец. Накрываем тарелкой и ставим что-нибудь тяжелое, чтобы овощи не всплывали. Убираем в холодильник на сутки или двое, и вкусные малосольные огурчики готовы!

Суперхрустящие малосольные огурцы на минералке

Вместо обычной воды за основу рассола берется газированная минеральная вода. Газ помогает соли намного быстрее просолить овощи и делает их невероятно хрустящими.

Ингредиенты:

- 1 кг огурцов;

- 1 литр сильногазированной несоленой минеральной воды;

- 2 столовые ложки соли;

- 3 зубчика чеснока;

- небольшой пучок и 2 зонтика укропа;

- другая зелень по вкусу.

Приготовление:

У хорошо промытых маленьких пупырчатых огурцов срезаем кончики с обеих сторон. Тонкими пластинами нарезаем дольки чеснока. На дно банки или другой емкости выкладываем веточки укропа и часть чеснока. Сверху плотно укладываем огурцы и остатками чеснока.

Растворяем соль в минеральной воде и заливаем ею огурцы. Рассол должен полностью покрыть овощи. Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник. Через сутки огурцы готовы. Приятного аппетита!

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