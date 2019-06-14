Почему опасно есть не дома: мерзкое видео с работником ресторана стало вирусным

В США работник сети быстрого питания "Wendy's" искупался в кухонной раковине, чем поднял крупный скандал и был уволен (а если готовить шаурму дома, то можно быть уверенным в чистоте посуды).

Очевидцы сняли видео с места событий, и оно за считанные недели стало вирусным.

Отмечается, что инцидент случился во Флориде. На ролике можно увидеть, как мужчина раздевается и в одних шортах лезет в наполненную до краев кухонную раковину.

Под смех своих друзей сотрудник сети фаст-фудов моет подмышки в раковине для посуды и вытирается кухонными полотенцами.

Судя по всему, предполагалось, что видео останется "для своих", но оно быстро распространилось в сети.

Очень многие зрители оказались шокированы увиденным, представив, что кухня потом продолжила работать без дезинфекции, санитарной обработки. Также многие представили себе, что еще происходит за закрытыми дверями ресторанов.

"Это не самое худшее, что было в этой раковине, я думаю...", "Они все должны быть уволены", "Этот человек должен провести 88 лет в одиночном заключении", "Это действительно ужасно", "Вообразите, если это не было зарегистрировано, и люди ели еду, не зная об этом", "Человек в раковине имеет задержки в развитии?", "Научитесь готовить еду дома. Это дешевле, безопаснее и вкуснее, чем мусор, который вам продают", "Это видео так отвратительно, и именно поэтому я веган, ем в основном дома, кроме как на отдыхе или вечеринке", - пишут в комментариях.

Справедливо будет заметить, что вскоре после инцидента работника уволили из ресторана, однако, общественность уверена, что наказать нужно не только главного героя, но и его компанию, а также менеджера смены, который это допустил.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как семья сэкономила колоссальную сумму денег, перейдя на более вкусное и здоровое питание.

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