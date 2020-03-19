Почему нельзя заедать стресс во время коронавируса

Как правильно питаться в условиях карантина, стоит ли заедать стресс и на что имеет смысл обратить особое внимание подбирая продукты и составляя свое меню. Об этом и многом другом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

"Стресс заедать нельзя. Заедание стресса — это очень плохая привычка, которая в любом случае очень негативно сказывается на состоянии здоровья человека. Даже в стрессовой ситуации, в которой мы сейчас оказались, должны быть четко обозначенные приемы пищи: завтрак, обед и ужин. В промежутках между этими приемами пищи можно пить чистую воду, никаких перекусов быть не должно.

Заедание — это проблема психологического характера. Как только человек понимает, что он нервничает и именно поэтому идет к холодильнику, он должен, во-первых, честно самому себе признаться в том, что он заедает. Во-вторых, он должен очень четко для себя обозначить причины, по которым он нервничает. Нужно взять лист бумаги и выписать все раздражающие факторы. Т.е. просто написать: "Я заедаю стресс, который провоцируют такие-то факторы". Нужно по пунктам перечислить все факторы, которые вас беспокоят.

После того, как список будет составлен, нужно напротив каждой проблемы поставить отметку о том, можете вы решить проблему немедленно или нет. Нужно написать можете вы повлиять на ситуацию или не можете. Если вы можете изменить ситуацию, нужно написать каким образом это можно осуществить. Если ситуацию изменить нельзя, как например в данном случае, мы ничего не можем изменить с пандемией, отмечаем что ситуацию нельзя изменить, так как мы на нее не влияем. Если человек не может повлиять на стрессовую ситуацию, он должен убрать этот раздражитель из значимых для себя вещей.

Пока человек не сядет и не напишет это все, не разложит по полочкам, это будет его беспокоить. Это будет выливаться в раздражение и тревожность и человек будет искать, где можно снять это раздражение. Большинство из нас в состоянии стресса меняют свое поведение, в результате возникают семейные конфликты, обостряются отношения с близкими, нарушаются взаимоотношения с детьми.

Заедание — это неумение управлять своим организмом и контролировать собственную агрессию. По сути, заедание это психическая энергия, которая не может найти правильный выход.

Если говорить о том, какие продукты можно задействовать для смягчения процесса заедания, то никакие кроме воды. Нужно сесть, покушать и на этом все. Никаких заеданий. Должны быть четко обозначенные приемы пищи, между которыми может быть только вода. Если некуда деть энергию, распишите свой график, выделите время для общения с ребенком, займитесь спортом, уделите время семье. Займите себя делами, чтобы не бегать к холодильнику.

Займите себя полезными делами. Если вы не можете этого сделать — берите консультацию у психологов. Заедать стресс нельзя, так как это выливается в психические нарушения, с которыми потом будет очень сложно справиться. Любое заедание нужно сразу же прекращать на корню".

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