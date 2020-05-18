Почему люди переедают: разгадка лежала на поверхности

Плохое настроение приводит к автоматическому набору лишнего веса и серьезным проблем со здоровьем.

Об этом в соцсети Facebook написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

Биохимически плохое настроение - это снижение уровня эндорфинов - гормонов, вызывающих чувство покоя, удовлетворенности той ситуацией, в которой мы находимся. По словам диетолога, это своеобразный маркер комфортного состояния организма.

"Если уровень этих гормонов падает, то тогда человек ищет возможность его пополнить. Один из способов - это прием пищи, особенно быстрых углеводов, например, сахара. После горсти конфет в нашей крови появятся вещества удовольствия. Современная жизнь не возможна без хрониостресса. Эндорфины при нем не могут синтезироваться в достаточном количестве. Чтобы не терять их уровень, мы прибегаем к другим источникам стимуляции их выработки. К некоторым привыкаем, становимся зависимыми от них", - отметил диетолог.

Антонюк подчеркнул, что едим мы при эмоциональном или психологическом голоде не от того, что голодны физически. "Для обеспечения физиологических потребностей организма можно было бы еще час-другой и не есть, но включается вожделенная сила, заставляющая нас есть. Мы становимся зависимы от психологического голода, и для того, чтобы прервать этот адский порочный круг, необходимо применить уже силу воли. Но делать это в комплексе с психологической коррекцией, рациональной программой питания и комфортными физическими нагрузками", - сказал врач.

Как отличить физический, правильный голод от так называемого психологического голода?

Физический голод - это нормальный сигнал организма о том, что энергетические запасы уменьшились и их надо пополнить. Он возникает из определенных ощущений в брюшной полости. Ощущения эти нарастают постепенно, с ними на первых порах можно легко справляться.

Психологический голод наступает внезапно, с чехардой труднопрогоняемых мыслей об определенной, вкусной еде. Например, конфеты, торты, жареная жирная пища – у каждого свое. Нормальный физический голод будет требовать от вас просто пищу, без ярко выраженных предпочтений.

Психологический голод и негативные эмоции – два сапога пара. Как отметил врач, чем больше получено негатива, тем быстрее наступает эмоциональный голод, который, к сожалению, заканчивается перееданием, несмотря на боли в желудке от слишком большого количества принятой пищи.

Физический же голод наступит в среднем через 4 – 5 часов после последнего приема пищи. Но это индивидуально. При физическом голоде после еды наступает нормальное удовлетворение.

"После психологического переедания наступает боль в области желудка от его перерастяжения и чувство стыда от очередного обжорства. И он все равно не исчезает, ведь с эмоциями то ничего не поменялось, просто мы их немножко притупили конфетой, на время, и дальше так, по замкнутому кругу. Тогда работает уже автоматизм, бесконтрольность, как днем, так и ночью. Результат плачевный: ожирение, уставшая психика, раздражительность. Если есть что-то подобное, надо не строить иллюзий, что все как-то наладится. Здесь чем быстрее начнете решать проблему, тем лучше. Главное то, что такие проблемы решаемы", - подчеркнул врач.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.