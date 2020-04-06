Почему хлеб гораздо полезнее, чем вы думали

Многие исключили хлеб из своего рациона, полагая, что он плохо влияет на организм. Однако хлеб из цельнозерновой муки содержит множество питательных веществ.

В нем достаточно железа, кальция и витаминов группы В, поэтому хлеб может стать отличным дополнением к сбалансированной диете.

По словам британского консультанта по питанию Джульетт Келлоу, которого цитирует издание Daily Mail, нет необходимости тратить деньги на покупку дорогого хлеба (ручного производства), потому что он так же хорош, как и бюджетный вариант из супермаркета. Главное – выбирать цельнозерновой хлеб и съедать только один или два ломтика в день.

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Цельнозерновая мука содержит все три части зерна – питательный зародыш, энергетический эндосперм и слой отрубей, богатых клетчаткой. Когда зерно очищается, например, для производства белой муки, внешний слой отрубей и зародыш удаляются, в результате чего оно теряет большую часть своей клетчатки и многих питательных веществ. Хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки, обладает высоким содержанием клетчатки и содержит больше витаминов, минералов, фитохимикатов и антиоксидантов.

Однако хлеб следует потреблять в умеренных количествах, размер порций зависит от индивидуального аппетита и образа жизни. Как правило, считается, что один или два средних ломтика подходят большинству людей (те, кто очень активен, могут употреблять больше, а те, кто неактивен, могут съесть меньше). Также важно следить за тем, что кладете на хлеб: сливочное масло добавит много насыщенного жира, а джем, мармелад и мед – сахар.

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Если вы используете хлеб для приготовления сэндвича, делайте начинку более здоровой. Постное мясо, курица, консервированный тунец, лосось, яйца и авокадо содержат меньше жира и соли, чем ветчина, бекон, салями и сыр. Также добавляйте много салата и ограничьте или избегайте таких добавок, как маринад, кетчуп и майонез.

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