Пиццу скрестили с английским завтраком и ужаснули сеть

В одном из баров туристического испанского города Бенидорм начали подавать странное средство от похмелья для отдыхающих – пиццу, "фаршированную" полноценным английским завтраком.

Гриль-бар Good Times опубликовал в сети свое кулинарное изобретение и ввел всех в замешательство.

На фото видно, что классическая пицца "Маргарита" сверху "украшена" щедрой порцией бобов, жирными колбасками, ломтиками бекона, вареными помидорами, яичницей и грибами.

Смесь пиццы "Маргарита" и англйского завтрака

Калорийность этого специфического блюда эквивалентна пяти Биг-макам из McDonald's, пишет The Sun.

После размещения снимка странной трапезы в Facebook поклонники закусочной разделились во мнениях, кому-то идея показалась забавной, а кто-то категорически отказатся есть ЭТО.

Некоторые пользователи в шутку отметили, что такое блюдо подойдет людям, которые возвращаются домой после веселой ночной вечеринки под самое утро: "Идеально подходит для того, чтобы перекусить ближе к утру, когда вы не можете решить, это еще ужин или уже завтрак".

При этом многие выразили готовность отведать эту странную смесь пиццы и английского завтрака, лишь попросили повара убрать из рецепта помидор и грибы.

Классический английский завтрак

Если вы не готовы экспериментировать с бобами и вареными помидорами, то советуем приготовить настоящую итальянскую пиццу дома. О лайфхаках от шеф-повара и вкуснейших начинках для классической пиццы читайте по ссылке.

Пицца "Маргарита"

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