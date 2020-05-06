Пищевое отравление: диетолог рассказал, какие продукты могут усугубить ситуацию

При пищевом отравлении необходимо строго следить за рационом питания, так как есть ряд продуктов, способных усугубить ситуацию.

Об этом в соцсети Facebook написала врач-диетолог Вера Паламарь.

По словам диетолога, в первый день отравления нужно выпивать много негазированной воды, чтобы вывести токсины. Также можно пить несладкий чай. Жидкость должна быть теплой, и питься небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рвоту. Нужно выпивать около 2х литров в сутки.

По словам диетолога, на второй день, если организму не нужно, то не надо себя заставлять что-то есть. Лучше выпить что-нибудь питательное в жидком виде: кисель, бульон, йогурт. Можно добавить кусочек сухарика или вчерашнего хлеба.

"Не забывайте следить за общим состоянием. К обычному питанию нужно возвращаться постепенно. Отравление - сильный удар по печени. Поэтому избегайте жареного и алкоголя даже через неделю после отравления. В первые дни после отравления организм ослаблен. Поэтому не следует перегружать его жирами и углеводами. Для их усвоения требуются большие энергетические затраты. Оптимальный вариант – добавлять капельку масла в готовое блюдо. Овощи лучше отварить. Не злоупотребляйте фруктами. Фрукты могут вызвать брожение в кишечнике",- отметила диетолог.

Паламарь также напомнила, что не стоит уменьшать количество белка." Во время отравления организм теряет белок в большом количестве. Поэтому основа составления диеты при пищевом отравлении у взрослых - белковые блюда", - подчеркнула врач.

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