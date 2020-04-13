Первая зелень: как определить натуральную

В весенний период, особенно с апреля по май, нашему организму крайне необходим витамин А, который в большом количестве содержится в моркови, папайе, капусте и свежей зелени.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

"В период с апреля по май в рацион желательно ввести как можно больше свежей зелени. Особенный акцент стоит сделать на листовой зелени, которая богата хлорофиллом, так как в это время года свежая листовая зелень - это самое эффективное средство для укрепления иммунитета.

Можно использовать любую листовую зелень, главное помнить: чем плотнее листовые пластины, тем больше в них витаминов.

В мягких листьях полезных веществ намного меньше. чем в упругих. Например, в молодой капусте витаминов меньше, чем в листовом салате.

Что касается зеленого лука, петрушки и укропа, то их пользу сложно переоценить.

Однако, при выборе зелени нужно учитывать очень важный момент: не вся яркая и красивая зелень полезна. Если зелень была выращена с добавлением удобрений, либо же была специально обработана перед транспортировкой в супермаркет, она будет красиво выглядеть, но в ней не будет никаких витаминов.

Отличить такую зелень от натуральной очень просто: натуральная зелень быстро портится, в то время как "химическая" может храниться более недели.

Еще один важный момент, касающийся первой зелени: ее выгоняют разными способами. Можно выгонять лук на перо в воде, в опилках, в песке и в земле. Самое большое количество витаминов будет именно в том луке, который рос в земле. Зелень, выращенная в грунте, содержит в 2-3 раза больше макро и микроэлементов по сравнению с той, которую выращивали на опилках.

Внешне отличить такую зелень от любой другой можно по цвету. Зелень, которая выращивалась в земле будет гораздо более яркой, чем та, которая росла в опилках.

Если говорить о том, насколько полезна первая зелень, выращенная в теплице, то ничего плохого в этом способе выращивания нет. Теплица — это всего-навсего искусственное создание подходящих климатических условий. Правда, если речь идет только о температурном режиме, а не о добавлении стимуляторов роста.

Что касается правильного хранения первой зелени, то самым оптимальным вариантом будет холодильная камера с нулевой температурой. Достаточно вымыть зелень, просушить ее, положить в обычный пластиковый контейнер и убрать в эту камеру. Если в вашем холодильнике такой камеры нет, можно хранить зелень в секции для овощей. Но не стоит ставить в холодильник банку с водой. Зелень нужно хранить в сухой виде и самое главное - качественная зелень не может храниться долго. Если спустя 3-4 дня после покупки, пучок зелени в вашем холодильнике не пожелтел и имеет все такой же красивый товарный вид, вам стоит усомниться в пользе этого продукта".

Предлагаю вашему вниманию простой рецепт витаминного салата с зеленью:

Ингредиенты:

Морковь сырая - 200 гр,

Свекла сырая - 100 гр,

Капуста – 200гр,

Имбирь свежий - 50 гр,

Чеснок - 2-3 зубчика,

Оливковое масло - 50 мл.

Соль - по вкусу

Зелень - пучок

Черный молотый перец - по вкусу

Приготовление:

Овощи моем чистим и натираем на терке. Вы можете использовать как обычную терку, так и для овощей по-корейски. Соединяем в миске все ингредиенты, добавляем по вкусу соль, мелко нарезанную свежую зелень и черный молотый перец. Заправляем салат оливковым маслом. Салат простой, доступный, но при этом очень полезный".

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.