Пенне 4 сыра: рецепт от Марко Черветти

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.
ПЕННЕ 4 СЫРА
Ингредиенты
пенне - 600 гр,
брынза - 90 гр,
чеддер - 60 гр,
сыр с плесенью - 60 гр,
пармезан - 25 гр,
сливки - 200 гр,
мускатный орех - по вкусу,
черный перец - по вкусу.
Приготовление
На плиту ставим сотейник, наливаем в него сливки. Выкладываем в сливки брынзу и нагреваем при постоянном помешивании до растворения сыра. Отправляем в сотейник сыр с плесенью. Чедер натираем на терке и отправляем в сотейник к остальным ингредиентам. Добавляем мускатный орех по вкусу. Все перемешиваем и нагреваем массу до растворения сыра.
Параллельно в кипящей воде варим пенне. Отваренную пасту перекладываем в сотейник к соусу, все перемешиваем и добавляем натертый на терке пармезан. Добавляем черный перец по вкусу. Блюдо подаем к столу в горячем виде. Перед подачей посыпаем тертым пармезаном.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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