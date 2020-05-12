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Пенне 4 сыра: рецепт от Марко Черветти

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.

Пенне 4 сыра: рецепт от Марко Черветти

ПЕННЕ 4 СЫРА

Ингредиенты

  • пенне - 600 гр,

  • брынза - 90 гр,

  • чеддер - 60 гр,

  • сыр с плесенью - 60 гр,

  • пармезан - 25 гр,

  • сливки - 200 гр,

  • мускатный орех - по вкусу,

  • черный перец - по вкусу.

Приготовление

На плиту ставим сотейник, наливаем в него сливки. Выкладываем в сливки брынзу и нагреваем при постоянном помешивании до растворения сыра. Отправляем в сотейник сыр с плесенью. Чедер натираем на терке и отправляем в сотейник к остальным ингредиентам. Добавляем мускатный орех по вкусу. Все перемешиваем и нагреваем массу до растворения сыра.

Параллельно в кипящей воде варим пенне. Отваренную пасту перекладываем в сотейник к соусу, все перемешиваем и добавляем натертый на терке пармезан. Добавляем черный перец по вкусу. Блюдо подаем к столу в горячем виде. Перед подачей посыпаем тертым пармезаном.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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