Печенье, поднимающее настроение: уникальный рецепт

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом на странице в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Алена Юдина.

"Лучше ешьте сладости! Они помогают нашему организму в большом количестве вырабатывать серотонин, тот самый гормон счастья, который и отвечает за хорошее настроение, а также повышает уровень эндорфинов. А эндорфины - способны снизить боль, уменьшить чувство страха или просто сделать человека счастливым. Их основная функция - создание "подушки безопасности" для нервной системы. Одним словом - готовим правильные сладкие вкусняшки и успокаиваем свою нервную систему в период карантина", - написала диетолог.

КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты

мука пшеничная цельнозерновая или любая другая - 100 гр,

стружка кокосовая - 100 гр,

бананы - 2 шт,

сметана - 3 ст.л,

масло гхи или кокосовое масло - 3 ст.л,

соль - щепотка,

сода - 0,5 ч.л,

сок лимона - 2 ч.л,

ваниль - по вкусу и желанию.

Приготовление

Бананы нужно очистить и размять вилкой или воспользоваться блендером. Добавляем все остальные ингредиенты и хорошо вымешиваем тесто. Духовку заранее разогреваем. Деко застилаем пергаментом. Мокрыми руками формируем шарики и расплющив их выкладываем на деко. Выпекаем печенье 20-25 минут при температуре 180 С.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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