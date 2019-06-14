Печенье из трех ингредиентов за 10 минут: самый простой рецепт взорвал сеть

Вкусное песочное печенье можно быстро приготовить с помощью всего трех ингредиентов, которые всегда имеются на кухне любой хозяйки.

Соответствующий рецепт был опубликован на Taste of Home и поставил один из рекордов просмотров в 2019 году.

Отмечается, что для приготовления порции печенья нужно взять чашку размягченного масла, половину стакана сахара и два стакана муки.

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Духовку надо разогреть до 325 градусов, взбить масло и сахар, после чего постепенно добавлять к ним муку. Получившееся тесто нужно утрамбовать в противень, поколоть вилкой, выпекать 30-35 минут до светло-коричневого цвета.

Еще теплым блюдо надо порезать на 16 кусочков, дать остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или украсить любым другим образом.

Так, печенье требует около 10 минут на приготовление и полчаса на выпекание, а калорийность блюда составляет 183 ккал на один кусочек.

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