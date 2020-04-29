Печень с маринованными цукини от известного повара

Елена Коваленко FoodOboz 08:00, 29.04.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом печени с цукини в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти.

ПЕЧЕНЬ С МАРИНОВАННЫМИ ЦУКИНИ

Ингредиенты

  • кабачки (цукини) - 120 г,

  • говяжья печень - 200 г,

  • сок лимона - 0,5 шт,

  • соль - 1 г,

  • перец - 1 г,

  • свежая мята - 10 г,

  • оливковое масло - 10 г,

  • масло для фритюра - 0,5 л,

  • панировочные сухари - 100 г,

  • яйцо - 1 шт,

  • мука - 100 г.

Приготовление

Для начала замаринуйте цукини. Для этого нарежьте их кружочками, добавьте сок половины лимона, соль, перец, свежую мяту, оливковое масло, перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут.

Печень моем, вытираем бумажным полотенцем. Удаляем все пленки, после чего нарезаем печень тонкими полосками.

Нарезанную соломкой печень обваливаем в муке, после чего каждый кусочек опускаем в миску со взбитым яйцом. Из миски с яйцом кусочки печени кладем в тарелку с панировочными сухарями.

В кастрюле подогрейте масло для фритюра. Жарим печень во фритюре до золотистого цвета. При необходимости добавляем молотый перец и соль по вкусу. Жаренную во фритюре печень подаем с маринованными цукини.

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Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

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