Печень с маринованными цукини от известного повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом печени с цукини в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти.
ПЕЧЕНЬ С МАРИНОВАННЫМИ ЦУКИНИ
Ингредиенты
кабачки (цукини) - 120 г,
говяжья печень - 200 г,
сок лимона - 0,5 шт,
соль - 1 г,
перец - 1 г,
свежая мята - 10 г,
оливковое масло - 10 г,
масло для фритюра - 0,5 л,
панировочные сухари - 100 г,
яйцо - 1 шт,
мука - 100 г.
Приготовление
Для начала замаринуйте цукини. Для этого нарежьте их кружочками, добавьте сок половины лимона, соль, перец, свежую мяту, оливковое масло, перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут.
Печень моем, вытираем бумажным полотенцем. Удаляем все пленки, после чего нарезаем печень тонкими полосками.
Нарезанную соломкой печень обваливаем в муке, после чего каждый кусочек опускаем в миску со взбитым яйцом. Из миски с яйцом кусочки печени кладем в тарелку с панировочными сухарями.
В кастрюле подогрейте масло для фритюра. Жарим печень во фритюре до золотистого цвета. При необходимости добавляем молотый перец и соль по вкусу. Жаренную во фритюре печень подаем с маринованными цукини.
Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.
С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.