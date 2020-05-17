Печем блины правильно

OBOZREVATEL продолжает публиковать подборку кулинарных лайфхаков, которые могут облегчить жизнь многим хозяйкам.

Сегодня мы напомним вам несколько простых правил приготовления идеальных блинов.

Мука

Муку для блинов обязательно нужно просеивать. Чем лучше просеяна мука, тем боле нежными будут ваши блины.

Молоко

Молоко для теста обязательно должно быть теплым. Ни в коем случае не используйте холодное молоко, также не стоит использовать слишком горячее молоко. Нагреваем молоко примерно до 40-43 градусов.

Масло

Обязательно добавьте в тесто растительное масло. Это поможет не использовать масло в дальнейшем и даст возможность печь блины на сухой сковороде. Блины, которые пекутся на сухой сковороде, получаются менее жирными.

Сковорода

Тесто для первого блина наливайте только на раскаленную сковороду. Если вы нальете тесто на холодную или теплую сковороду, ваш блин обязательно прилипнет.

Толщина

Если ваши блины получаются слишком толстыми, значит вы замесили слишком густое тесто. Исправить ситуацию можно, добавив в тесто немного теплого молока или воды. Вливаем в тесто немного жидкости и перемешиваем массу.

Если же, наоборот, у вас слишком жидкое тесто - добавьте несколько ложек муки и еще все раз все взбейте.

Сахар

Сахар в блинное тесто добавляйте очень аккуратно: излишний сахар сделает тесто жестким. Если вы перестарайтесь с сахаром, блины могут получиться откровенно "резиновыми".

Время

Готовое блинное тесто в идеале должно постоять при комнатной температуре хотя бы 20 минут. За это время тесто успеет как следует отдохнуть, и с ним будет легче работать. Блины из отдохнувшего теста будут более нежными и мягкими.

Минералка

Если вы хотите, чтобы ваши блины были с дырочками, приготовьте их на минеральной газированной воде.

Эластичность

Если ваши блины рвутся при заворачивании в них начинки, значит, вы приготовили не эластичное тесто. Ситуацию можно спасти, добавив в тесто немного кипятка.

Яйца

Не добавляйте в блинное тесто яйца из холодильника. Оставьте их на 30 минут при комнатной температуре, чтобы они успели нагреться.

Количество

Многие начинающие хозяйки ошибочно полагают, что чем больше яиц в тесте - тем лучше, так как яйца сделают тесто более упругим и блины не будут рваться. Это не так. Лишние яйца сделают тесто жестким.

Венчик

Не взбивайте тесто для блинов при помощи миксера. Блины, приготовленные из теста, взбитого кухонным венчиком или обычной вилкой, получаются более нежными, в то время как блины из теста, взбитого при помощи миксера, будут более жесткими.

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