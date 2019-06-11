Паста с креветками за 15 минут: простой рецепт удивительного блюда от ресторатора

Паста с сочным горохом, острой рукколой, чесночными креветками и лимоном проста в приготовлении, но идеально подойдет на ужин.

Соответствующий рецепт предоставила основательница группы ресторанов мексиканской кухни Wahaca, победитель МастерШеф и писатель Томасина Майерс, сообщает The Guardian.

Отмечается, что приготовление блюда занимает в среднем 15-30 минут, при этом, его вкус настолько необычный и насыщенный, что оно отлично подойдет и для особого случая.

По рецепту нужно 350 г мелких готовых креветок, 500 г макарон, 300 г горошка, 100 г рукколы, 150 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, маленький перец чили, сок одного лимона, горсть листьев базилика, пармезан.

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Половину масла нужно растопить на медленном огне в большой сковороде, приправить солью и перцем, добавить чеснок и чили, обжарить их до мягкости, после чего добавить креветки, пока они не разогреются, снять с огня и добавить половину лимонного сока.

Отдельно закипятить соленую воду в кастрюле, отварить макароны, в последние 1-2 минуты добавить горох, слить воду (отлив немного в чашку).

Поставить макароны обратно на медленный огонь, добавить к ним смесь с креветками, оставшееся масло и лимонный сок, хорошо перемешать, сбрызнуть водой из чашки, подождать, пока не образуется красивый соус.

Снять с огня, добавить травы, при необходимости добавить соли и перца, посыпать тертым сыром и подавать ко столу.

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