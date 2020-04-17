OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами пасхальной выпечки.

Предлагаем серию авторских рецептов.

Своим рецептом делится фуд-блогер Ольга Матвей.

ПАСКА ОТ ОЛЬГИ МАТВЕЙ

Ингредиенты

мука - 1 кг,

сухие дрожжи - 15 гр,

молоко - 500 мл,

сливочное масло - 100 гр,

растительное масло - 30 мл,

водка - 3 ст. л,

сметана - 200 мл,

соль - 1 ч.л,

яйца - 5 шт,

сахар - 400 гр,

ванильный сахар - 4 ч.л.

крахмал - 1 ч.л.

Декор

белок - 3 шт,

сахар 9 ст. л.

Приготовление

1 кг просеянной муки пересыпаем в большую емкость. Добавляем сухие дрожжи и перемешиваем их с мукой. Вливаем в муку теплое молоко.

Добавляем растопленное сливочное масло и 30 мл. растительного масла. Вливаем 3 столовые ложки водки и сметану. Добавляем чайную ложку соли.

Теперь берем пять яиц и отделяем белки от желтков. Белки взбиваем миксером до устойчивых пиков и добавляем в кастрюлю к основным ингредиентам.

Взбиваем желтки с сахаром и ванилином. Вливаем желтковую массу к основным ингредиентам и замешиваем тесто. Накрываем тесто крышкой или пищевой пленкой и убираем в теплое место на два часа.

Спустя два часа обминаем тесто и добавляем в него промытый и просушенный изюм. Обязательно добавьте в изюм ложку крахмала.

Перемешиваем изюм с тестом и даем тесту подойти два раза. Когда тесто поднимется третий раз, смазываем руки растительным маслом и обминаем его. Раскладываем тесто в формы, таким образом, чтобы оно занимало не более половины формы. Оставляем тесто в формах еще на один час.

Отправляем формы с пасками в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерное время выпекания от 40 до 50 минут. Готовность паски проверяем деревянной шпажкой. Остывшие паски украшаем глазурью.

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