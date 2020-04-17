Паска краффин от Люды Изи Кук

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Предлагаем серию авторских рецептов.

Своим рецептом делится фуд-блогер Люда Изи Кук.

ПАСКА КРАФФИН

Ингредиенты

мука - 650г,

молоко - 200 мл,

дрожжи сухие - 12 г,

яйца (крупные) - 2 шт,

яичные желтки - 3 шт,

сахар тростниковый - 120 г,

соль - ¼ ч.л,

сок апельсина - 50 мл,

экстракт ванили - 1 ч.л,

цедра 1 лимона,

цедра 1 апельсина,

мед - 30 г,

масло сливочное - 80 г,

масло сливочное для слоения теста - 50 г.

Песочная крошка

мука - 120 г,

сахар - 120 г,

сливочное масло - 60 г,

изюм - 200 г,

черника - 80 г,

апельсиновые цукаты - 80 г.

Приготовление

В теплое молоко всыпать 1 столовую ложку сахара и добавить сухие дрожжи. Все хорошо перемешать и оставить подходить на 5-7 минут до образования пышной шапочки.

В миску разбить 2 яйца и 3 желтка, всыпать сахар и соль. Все хорошо взбить миксером до пышной светлой массы. В чистую сухую миску просеять большую часть муки, сделать углубление и добавить подошедшие дрожжи.

Затем добавить взбитые с сахаром яйца, натуральный апельсиновый сок, цедру апельсина, цедру лимона, экстракт ванили (или ванильный сахар) и мед. Замесить тесто, добавляя оставшуюся муку. Влить растопленное сливочное масло и продолжать вымешивать тесто.

Вымешивать тесто на столе до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к рукам без добавления лишней муки. Вымешивать тесто примерно 15 минут.

Переложить в миску, смазанную небольшим количеством растительного масла, накрыть пищевой пленкой и оставить подниматься в теплом месте на 1 час. Тесто должно увеличиться в объёме в 2 раза.

Подготовить песочную крошку: смешать муку, сахар и сливочное масло. Все перетереть в крошку и поставить в холодильник.

Теперь нужно подготовить разъёмные формы для выпекания куличей, предварительно выложив и увеличив высоту форм пергаментной бумагой. Все хорошо смазать сливочным маслом. Подошедшее тесто разделить на две равные части.

Затем подкатать их в шар, накрыть пленкой и оставить еще на 5 минут. На поверхности, подпыленной мукой, раскатать тесто в очень тонкий пласт до 2 мм. Затем смазать сливочным маслом, посыпать песочной крошкой и цукатами. Завернуть тесто в плотный рулет, накрыть пищевой пленкой. Точно также делаем второй рулет.

Каждый рулет разрезать в длину острым ножом пополам, не приминая слои теста. Из каждой полосы закручивать кулич так, чтобы разрез теста смотрел наружу и все слои были видны. Сначала сформировать дно кулича, а затем сделать красивую вершину и аккуратно переложить в форму. Накрыть и отправить на расстойку на 1 час.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 5-7 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 30-35 минут. Готовность паски проверяем деревянной шпажкой. Если паска готова - шпажка будет сухой. Остывшие куличи украсить сахарной пудрой".

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