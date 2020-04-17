Паска краффин от Люды Изи Кук
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Предлагаем серию авторских рецептов.
Своим рецептом делится фуд-блогер Люда Изи Кук.
ПАСКА КРАФФИН
Ингредиенты
мука - 650г,
молоко - 200 мл,
дрожжи сухие - 12 г,
яйца (крупные) - 2 шт,
яичные желтки - 3 шт,
сахар тростниковый - 120 г,
соль - ¼ ч.л,
сок апельсина - 50 мл,
экстракт ванили - 1 ч.л,
цедра 1 лимона,
цедра 1 апельсина,
мед - 30 г,
масло сливочное - 80 г,
масло сливочное для слоения теста - 50 г.
Песочная крошка
мука - 120 г,
сахар - 120 г,
сливочное масло - 60 г,
изюм - 200 г,
черника - 80 г,
апельсиновые цукаты - 80 г.
Приготовление
В теплое молоко всыпать 1 столовую ложку сахара и добавить сухие дрожжи. Все хорошо перемешать и оставить подходить на 5-7 минут до образования пышной шапочки.
В миску разбить 2 яйца и 3 желтка, всыпать сахар и соль. Все хорошо взбить миксером до пышной светлой массы. В чистую сухую миску просеять большую часть муки, сделать углубление и добавить подошедшие дрожжи.
Затем добавить взбитые с сахаром яйца, натуральный апельсиновый сок, цедру апельсина, цедру лимона, экстракт ванили (или ванильный сахар) и мед. Замесить тесто, добавляя оставшуюся муку. Влить растопленное сливочное масло и продолжать вымешивать тесто.
Вымешивать тесто на столе до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к рукам без добавления лишней муки. Вымешивать тесто примерно 15 минут.
Переложить в миску, смазанную небольшим количеством растительного масла, накрыть пищевой пленкой и оставить подниматься в теплом месте на 1 час. Тесто должно увеличиться в объёме в 2 раза.
Подготовить песочную крошку: смешать муку, сахар и сливочное масло. Все перетереть в крошку и поставить в холодильник.
Теперь нужно подготовить разъёмные формы для выпекания куличей, предварительно выложив и увеличив высоту форм пергаментной бумагой. Все хорошо смазать сливочным маслом. Подошедшее тесто разделить на две равные части.
Затем подкатать их в шар, накрыть пленкой и оставить еще на 5 минут. На поверхности, подпыленной мукой, раскатать тесто в очень тонкий пласт до 2 мм. Затем смазать сливочным маслом, посыпать песочной крошкой и цукатами. Завернуть тесто в плотный рулет, накрыть пищевой пленкой. Точно также делаем второй рулет.
Каждый рулет разрезать в длину острым ножом пополам, не приминая слои теста. Из каждой полосы закручивать кулич так, чтобы разрез теста смотрел наружу и все слои были видны. Сначала сформировать дно кулича, а затем сделать красивую вершину и аккуратно переложить в форму. Накрыть и отправить на расстойку на 1 час.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 5-7 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 30-35 минут. Готовность паски проверяем деревянной шпажкой. Если паска готова - шпажка будет сухой. Остывшие куличи украсить сахарной пудрой".
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