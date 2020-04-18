Пасхальный пирог со шпинатом от Марко Черветти

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Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт паскуалина - традиционного пасхального пирога со шпинатом, который готовят в Италии.
Рецептом пирога поделился итальянский повар Марко Черветти.
ПАСХАЛЬНЫЙ ПИРОГ СО ШПИНАТОМ
Ингредиенты
свежий шпинат - 1 кг,
слоеное тесто - 1 кг,
яйца - 6 шт,
рикотта - 350 г,
пармезан - 50 г,
молотый мускатный орех - 2 г,
соль - 2 г,
перец - 2 г,
оливковое масло - 10 г.
Приготовление
В большую кастрюлю наливаем воду, добавляем щепотку соли. Отправляем в кастрюлю вымытый шпинат. Доводим до кипения.
Пока варится шпинат, займемся сыром. В другую миску кладем рикотту. Добавляем соль и перец. Добавляем мускатный орех и 2 яйца. Теперь добавляем тертый пармезан. Все перемешиваем.
Форму для выпечки застилаем пергаментом. Выкладываем в форму слоеное тесто. Обязательно формируем высокие борта.
Шумовкой вынимаем шпинат из кипятка. Даем жидкости стечь и оставляем шпинат до полного остывания.
Остывший шпинат мелко нарезаем. Отправляем его в миску с сыром. Добавляем в начинку оливковое масло, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем начинку на тесто. Формируем в начинке три углубления и вбиваем в эти углубления три сырых яйца.
Накрываем пирог оставшимся тестом. Смазываем пирог взбитым яйцом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерное время выпекания 40-50 минут.
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