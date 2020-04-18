Пасхальный пирог со шпинатом от Марко Черветти

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Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт паскуалина - традиционного пасхального пирога со шпинатом, который готовят в Италии.

Рецептом пирога поделился итальянский повар Марко Черветти.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПИРОГ СО ШПИНАТОМ

Ингредиенты

свежий шпинат - 1 кг,

слоеное тесто - 1 кг,

яйца - 6 шт,

рикотта - 350 г,

пармезан - 50 г,

молотый мускатный орех - 2 г,

соль - 2 г,

перец - 2 г,

оливковое масло - 10 г.

Приготовление

В большую кастрюлю наливаем воду, добавляем щепотку соли. Отправляем в кастрюлю вымытый шпинат. Доводим до кипения.

Пока варится шпинат, займемся сыром. В другую миску кладем рикотту. Добавляем соль и перец. Добавляем мускатный орех и 2 яйца. Теперь добавляем тертый пармезан. Все перемешиваем.

Форму для выпечки застилаем пергаментом. Выкладываем в форму слоеное тесто. Обязательно формируем высокие борта.

Шумовкой вынимаем шпинат из кипятка. Даем жидкости стечь и оставляем шпинат до полного остывания.

Остывший шпинат мелко нарезаем. Отправляем его в миску с сыром. Добавляем в начинку оливковое масло, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем начинку на тесто. Формируем в начинке три углубления и вбиваем в эти углубления три сырых яйца.

Накрываем пирог оставшимся тестом. Смазываем пирог взбитым яйцом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерное время выпекания 40-50 минут.

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