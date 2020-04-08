12 пасхальных куличей. Рецепт 2: старинный

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Анну Чижову.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ

Ингредиенты:

дрожжи прессованные - 50 гр,

молоко - 600 мл.,

кефир - 1 стакан,

мука - 5-7 стаканов,

сахар - 1,5 стакана,

соль - 1 ч.л.,

яйца - 4 шт,

изюм - 100 гр,

маргарин - 100 гр,

сливочное масло - 50 гр,

ванилин - 1 пакетик

Приготовление:

В миску кладем прессованные дрожжи. Добавляем 100 мл. теплой воды, 2 ложки сахара и 2 столовые ложки муки. Все перемешиваем и оставляем на столе на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Теперь в большую кастрюлю вливаем стакан кефира и 600 мл. молока. Подогреваем содержимое кастрюли до теплого состояния, после чего всыпаем третью часть всей муки, столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Перемешиваем молоко с мукой и сахаром и добавляем в кастрюлю дрожжевую массу. Перемешиваем опару и убираем в теплое место на 40-50 минут.

Теперь в небольшую миску насыпаем 1,5 стакана сахара. Добавляем туда 4 яйца и перемешиваем сахар с яйцами. В сотейнике топим до жидкого состояния 100 гр. маргарина и 50 гр. сливочного масла.

В кастрюлю с поднявшейся опарой добавляем яйца с сахаром. Вливаем в эту массу растопленное масло и маргарин. Добавляем хорошо промытый изюм и ванилин. Добавляем оставшуюся муку.

Вымешиваем тесто не менее 5-8 минут. Вымешанное тесто убираем в теплое место и оставляем на полтора часа, чтобы оно как следует подошло.

Готовое тесто выкладываем в формы таким образом, чтобы оно занимало только третью часть всего объема формы. Оставляем тесто в форме на час-полтора.

Через указанное время формы с заготовками отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания будет колебаться от 25 минут для маленьких куличей весом 150-200 грамм до 50 минут для выпечки весом 400-500 грамм.

Готовые куличи вынимаем из духовки и после остывания поливаем глазурью.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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