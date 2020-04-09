12 пасхальных куличей. Рецепт 3: бабушкин

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.

Мы представляем вашему вниманию новый вариант приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Кулинарим с Таней".

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ

Ингредиенты:

Молоко - 100 мл,

Дрожжи - 25 гр,

Сахар - 200 гр,

Мука - 550 гр,

Сметана - 100 гр,

Сливочное масло - 100 гр,

Яйца - 2 шт,

Растительное масло - 3 ст. л.,

Соль - 0,5 ч. л.

Ваниль - по вкусу

Коньяк - 2 ст. л.,

Куркума - 1 ч. л.,

Сушеная клюква - 70 гр,

Изюм - 60 гр,

Цукаты - 70 гр,

Сахарная пудра - 100 гр,

Сок лимона - 1 ч. л.

Желатин - 0,5 ч. л.

Приготовление:

В теплое молоко добавляем прессованные дрожжи и одну столовую ложку сахара. Все тщательно перемешиваем до полного растворения дрожжей и всыпаем в эту смесь 3 столовые ложки муки. Снова все перемешиваем и оставляем опару в теплом месте на 20-30 минут.

Теперь в большую глубокую миску вбиваем два яйца. Добавляем сахар, соль и ванилин. Также можно использовать ванильный сахар. Взбиваем эту массу при помощи миксера до появления пышной пены. Как только масса побелеет, добавляем растопленное сливочное масло и сметану. Также вливаем 2 столовые ложки коньяка и всыпаем одну чайную ложку куркумы.

Теперь при помощи миксера взбиваем массу до однородного состояния. Вливаем в эту массу опару и осторожно все перемешиваем лопаткой.

В большую миску просеиваем оставшуюся муку, после чего вливаем в нее наше жидкое тесто. Все как следует перемешиваем.

Потом посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто уже на столе. Как только масса начнет собираться в ком, добавляем растительное масло и тщательно вмешиваем его в тесто. Вымешиваем тесто не менее 10 минут, после чего выкладываем его в миску, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на два часа.

Спустя два часа выкладываем тесто на стол и растягиваем его руками. Хорошо промытый и просушенный изюм смешиваем с двумя ложками муки и выкладываем на растянутое тесто. Теперь добавляем цукаты. Складываем тесто в виде конверта, так чтобы начинка оказалась внутри и хорошо все вымешиваем.

Готовое тесто делим на порции и выкладываем в подготовленные формы. Накрываем формы с тестом пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения в объеме в два раза. На это может уйти полтора часа. Отправляем куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерное время выпекания составит 30-40 минут.

Остывшие куличи вынимаем из форм. Теперь приготовим глазурь на желатине. Берем желатин, добавляем ложку воды и оставим набухать на 10 минут. В кастрюле смешиваем 100 грамм сахарной пудры, 2 столовые ложки воды и чайную ложку лимонного сока. Все перемешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. Как только сироп закипит, убираем кастрюлю с огня, добавляем набухший желатин и снова все перемешиваем. Сразу же взбиваем массу миксером не менее 4 минут.

Поливаем глазурью остывшие куличи и по желанию посыпаем их цукатами или кондитерской присыпкой.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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