12 пасхальных куличей. Рецепт 3: бабушкин

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.
Мы представляем вашему вниманию новый вариант приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.
OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Кулинарим с Таней".
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ
Ингредиенты:
Молоко - 100 мл,
Дрожжи - 25 гр,
Сахар - 200 гр,
Мука - 550 гр,
Сметана - 100 гр,
Сливочное масло - 100 гр,
Яйца - 2 шт,
Растительное масло - 3 ст. л.,
Соль - 0,5 ч. л.
Ваниль - по вкусу
Коньяк - 2 ст. л.,
Куркума - 1 ч. л.,
Сушеная клюква - 70 гр,
Изюм - 60 гр,
Цукаты - 70 гр,
Сахарная пудра - 100 гр,
Сок лимона - 1 ч. л.
Желатин - 0,5 ч. л.
Приготовление:
В теплое молоко добавляем прессованные дрожжи и одну столовую ложку сахара. Все тщательно перемешиваем до полного растворения дрожжей и всыпаем в эту смесь 3 столовые ложки муки. Снова все перемешиваем и оставляем опару в теплом месте на 20-30 минут.
Теперь в большую глубокую миску вбиваем два яйца. Добавляем сахар, соль и ванилин. Также можно использовать ванильный сахар. Взбиваем эту массу при помощи миксера до появления пышной пены. Как только масса побелеет, добавляем растопленное сливочное масло и сметану. Также вливаем 2 столовые ложки коньяка и всыпаем одну чайную ложку куркумы.
Теперь при помощи миксера взбиваем массу до однородного состояния. Вливаем в эту массу опару и осторожно все перемешиваем лопаткой.
В большую миску просеиваем оставшуюся муку, после чего вливаем в нее наше жидкое тесто. Все как следует перемешиваем.
Потом посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто уже на столе. Как только масса начнет собираться в ком, добавляем растительное масло и тщательно вмешиваем его в тесто. Вымешиваем тесто не менее 10 минут, после чего выкладываем его в миску, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на два часа.
Спустя два часа выкладываем тесто на стол и растягиваем его руками. Хорошо промытый и просушенный изюм смешиваем с двумя ложками муки и выкладываем на растянутое тесто. Теперь добавляем цукаты. Складываем тесто в виде конверта, так чтобы начинка оказалась внутри и хорошо все вымешиваем.
Готовое тесто делим на порции и выкладываем в подготовленные формы. Накрываем формы с тестом пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения в объеме в два раза. На это может уйти полтора часа. Отправляем куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерное время выпекания составит 30-40 минут.
Остывшие куличи вынимаем из форм. Теперь приготовим глазурь на желатине. Берем желатин, добавляем ложку воды и оставим набухать на 10 минут. В кастрюле смешиваем 100 грамм сахарной пудры, 2 столовые ложки воды и чайную ложку лимонного сока. Все перемешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. Как только сироп закипит, убираем кастрюлю с огня, добавляем набухший желатин и снова все перемешиваем. Сразу же взбиваем массу миксером не менее 4 минут.
Поливаем глазурью остывшие куличи и по желанию посыпаем их цукатами или кондитерской присыпкой.
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