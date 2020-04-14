Пасха: блюда других стран, которые вы можете приготовить у себя дома

Пасхальный стол полон традиций во всем мире. В каждой стране есть свои обычаи и кулинарные пристрастия, которые выделяют ее среди других.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию идеи блюд, которые вы можете приготовить самостоятельно, обновив тем самым привычное пасхальное меню.

Английские крестовые булочки Hot cross buns

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Одним из фирменных блюд Пасхи являются вкусные горячие булочки. Приправленные мускатным орехом, со смородиной и абрикосами, а затем покрытые лимонной глазурью, они отлично подходят для домашнего приготовления.

Ингредиенты:

1/2 стакана воды (теплой, от 41 до 68 °С)

2 упаковки (7-ми граммовых) активных сухих дрожжей

1/2 стакана сахара

1 стакан молока (теплой, от 41 до 46 °С)

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха

1/4 стакана сливочного масла (размягченного, эквивалентно 1/2 пачки)

6-6,5 чашек универсальной муки

3 яйца

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 стакана сушеной смородины

1/2 стакана кураги (нарезанной)

Для смазывания теста:

1 яичный белок

1 чайная ложка воды

Для лимонной глазури:

1 стакан кондитерского сахара

1 чайная ложка лимонного сока (свежего)

1 чайная ложка лимонной цедры (тертой)

1,5 столовой ложки молока

Приготовление:

Булочки

1. Соберите ингредиенты.

2. Вылейте теплую воду в большую миску, всыпьте дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Размешайте до полного растворения и дайте постоять около 10 минут.

3. Добавьте оставшийся сахар, теплое молоко, соль, мускатный орех и масло.

4. Добавьте 3 стакана муки и, используя лопастную мешалку миксера, взбейте на средней скорости до однородной и эластичной массы, около 5 минут.

5. Разбейте яйца по одному, взбивая до однородного состояния после каждого добавления.

6. Добавьте ваниль, смородину и абрикосы и еще 1 стакан муки. Взбивайте, пока все хорошо не размешается, приблизительно 1 минуту.

7. Добавьте оставшуюся муку, по 1/2 стакана за раз, пока не образуется мягкое тесто.

8. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите до получения однородной и эластичной массы, около 5 минут.

9. Поместите тесто в большую смазанную маслом миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Дайте подняться в теплом месте до удвоения объема, примерно от 1 до 1,5 часа.

10. Вымешайте тесто. Накройте перевернутой миской и дайте постоять 10 минут.

11. Разделите тесто на 24 равных части. Раскатайте каждую часть в гладкий шар. Положите шарики на расстоянии около 4 см на смазанный маслом противень.

12. Дайте им подняться до удвоения объема, примерно от 25 до 30 минут.

13. Разогрейте духовку до 190 °С.

14. Слегка смажьте смесью белка и воды.

15. Острым ножом разрежьте крест не более чем на 1,3 см в глубине каждой булочки.

16. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета около 20-25 минут. Переложите их на решетку и дайте остыть.

Глазурь

1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты.

2. Положите глазурь в кондитерский мешок, снабженный небольшим плоским наконечником, и сделайте крест на каждой булочке.

3. Дайте им отстояться не менее 20 минут, чтобы глазурь застыла перед подачей на стол.

Американские булочки Parker House Rolls

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Домашняя выпечка намного лучше, чем та, которую можно купить в магазине. Тем, кто хочет попробовать какой-то новый рецепт на Пасху, нужно обратить внимание на эти булочки. Они легкие и воздушные, а также имеют прекрасный вкус, который дополнит другие блюда на пасхальном столе.

Этот рецепт работает лучше всего, если у вас большой миксер. Если нет, просто взбивайте тесто очень хорошо, пока добавляете муку.

Ингредиенты:

1/2 стакана молока

1/2 стакана воды

14 г сухих дрожжей

1/3 стакана сливочного масла (растопленного, плюс еще для смазывания)

1 чайная ложка соли

3 столовые ложки сахара

2 яйца

4, 5-5 чашек муки

Приготовление

1. Соберите ингредиенты.

2. Нагрейте молоко и воду в маленькой кастрюле на медленном огне.

3. Смешайте 1/3 этой смеси с сухими дрожжами в небольшой миске и оставьте до образования пузырьков, около 15 минут.

4. В большой миске смешайте оставшуюся молочную смесь, растопленное сливочное масло, соль и сахар и взбивайте, пока сахар не растворится.

5. Затем добавьте взбитые яйца и дрожжевую смесь.

6. Добавьте муку по 1 стакану за раз, взбивая на высокой скорости. Когда тесто станет слишком жестким, чтобы взбивать, добавьте в муку оставшуюся муку вручную, если необходимо, чтобы получилось более мягкое тесто.

7. Выверните на посыпанную мукой поверхность и вымесите 5 минут, пока не станет гладким и атласным.

8. Поместите тесто в смазанную маслом миску. Накройте крышкой и дать подняться в теплом месте до удвоения в размере - около 1 часа.

9. Вымесите тесто.

10. Раскатайте его на посыпанной мукой поверхности до толщины 1,3 см и нарежьте круглой формой для печенья (8 см в диаметре).

11. Смажьте каждый кусочек растопленным маслом и сложите пополам, чтобы получились полукруги. Слегка зажмите край, чтобы булочки не разворачивались при подъеме.

12. Поместите в две смазанные формы размером 23 x 33 см, накройте крышкой и дайте им снова подняться до удвоения - около 45 минут.

13. Выпекайте булочки при 180 °С в течение 20-25 минут или до золотистого цвета.

14. Достаньте из формы и смажьте растопленным маслом.

15. Подавайте вместе с жареным на гриле стейком или ветчиной.

Картофель Grand Mere: французское блюдо к пасхальному столу

Картофель Grand Mere – это особый французский рецепт, который идеально подходит для меню на Пасху. Сочетание нежного картофеля, сливок, горчицы, чеснока, сливочного масла и сыра пармезан слилось воедино, чтобы сделать один из лучших гарниров. Независимо от того, готовите ли вы ветчину, ростбиф, жареную курицу, индейку или просто мясной рулет, этот рецепт дополнит любое блюдо и превратит в нечто особенное.

Ингредиенты

8 картофелин (очищенных и нарезанных на ломтики толщиной 3 мм)

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. белого перца

2,5 стакана взбитых сливок

0,5 стакана молока

3 ст. л. дижонской горчицы

3 зубчика чеснока (в фарш)

3 ст. л. масла

1/3 стакана сыра Пармезан (тертого)

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты и разогрейте духовку до 180ºC.

2. Выложите нарезанный картофель в смазанную маслом стеклянную форму для запекания (размером 23x33 см), приправьте солью и белым перцем по вкусу.

3. Смешайте сливки, молоко, горчицу, чеснок и масло в кастрюле и нагрейте до температуры кипения на среднем огне, часто помешивая.

4. Вылейте горячую смесь сливок поверх картофеля.

5. Накройте крышкой или фольгой, запекайте в течение 1 часа.

6. Снимите крышку и равномерно заправьте картофель тертым сыром Пармезан.

7. Верните в духовку и запекайте в течение 30-40 минут или пока картофель не станет мягким, а сыр приобретет золотисто-коричневый цвет.

8. Подавайте к столу и наслаждайтесь!

Советы:

Вы можете использовать любой вид картофеля. Однако, если говорить точнее, красновато-коричневый – лучший выбор. Также попробуйте сорт Юкон Голд (Yukon Gold) для красивого желтого цвета и еще более маслянистого вкуса. Не используйте охлажденный нарезанный картофель, который готов к запеканию – он плохо впитывает сливки. Кроме того, настоящие взбитые сливки обеспечивают наилучшие результаты.

Картофельный кугель: классический кошерный рецепт, который легко приготовить дома

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Картофельный кугель, иногда называемый картофельным пудингом, является основным праздничным блюдом в восточно-европейской (ашкеназской) еврейской кухне. Этот кошерный рецепт без молока (parve), приготовленный из картофеля, лука и яиц, является классическим.

Лучшие картофельные кугели нежные внутри и хрустящие снаружи. Это идеальный гарнир для жареной курицы или грудинки. Существует также множество вкусных вариаций картофельного кугеля, некоторые из которых включают морковь, цуккини, чеснок или другие овощи. Но для многих ничто не сравнится с кугелем, приготовленным по классическому рецепту.

Ингредиенты:

8 средних картофелин

2 луковицы

6 яиц

0,5 стакана масла

4 ст. л. универсальной муки

1 ст. л. соли

0,5-1 ч. л. перца

По желанию: сметана и нарезанный зеленый лук

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты.

2. Нагрейте духовку до 200ºC. Смажьте маслом форму для запекания размером 33x23x5 см.

3. Используя крупную терку или кухонный комбайн, оснащенный измельчающим диском, натрите картофель и лук.

4. Дайте постоять 3-5 минут, затем поместите в дуршлаг или чистое полотенце и выжмите излишки жидкости.

5. В большой миске взбейте яйца, масло, муку, соль и перец.

6. Добавьте натертый ранее картофель и лук. Перемешайте большой ложкой до однородного состояния.

7. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность с помощью лопатки.

8. Выпекайте кугель в открытом виде в разогретой духовке в течение 1 часа или до золотистого цвета сверху. Когда кугель готов, нож, вставленный в центр, должен выйти чистым.

9. Дайте немного остыть, а затем нарежьте на квадраты.

10. Подавайте с ложкой сметаны и при желании посыпьте луком.

11. Наслаждайтесь!

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