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Пасха а-ля Панеттоне: пошаговый рецепт от известного кулинара

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Украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом пасхи а-ля Панеттоне.

"У каждой хозяйки есть свой рецепт пасхи, но я считаю, что чем больше вариантов, тем лучше. В этот раз я решил немного пофантазировать на тему итальянского рождественского хлеба. Пасха а-ля Панеттоне проста в приготовлении и всегда отлично получается, если следовать инструкциям. В этом рецепте я использовал изюм, но вы можете заменить его любыми сушеными фруктами. Уверен, что этот рецепт найдет свое место на вашем пасхальном столе", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Пасха а-ля Панеттоне: пошаговый рецепт от известного кулинара

Пасха а-ля Панеттоне

Фото: klopotenko.com

  • 600 г муки

  • 1 пакет дрожжей

  • 150 г сахара

  • 1/2 ч.л. соли

  • 120 мл йогурта

  • 220 мл воды

  • 1 ст.л. цедры апельсина

  • 50 г сливочного масла

  • 1 ст.л. мака

  • 2 шт. желтков

  • 100 г изюма

  • 10 г ванильного сахара

  • 1 ст.л. молока

  • 2-3 ст.л. сока лимона

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Способ приготовления:

Просейте муку через сито. Далее в небольшой емкости смешайте дрожжи с теплой водой, ванильным сахаром и половиной обычного сахара. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут.

Смешайте в миске 2 яичных желтка с остатками сахара, йогуртом, сливочным маслом и солью. Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру и мак. Хорошо перемешайте лопаткой до получения однородной массы.

Добавьте к смеси дрожжи, аккуратно перемешайте и начните добавлять муку небольшими пропорциями. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час-полтора.

Далее смешайте изюм с сахарной пудрой — добавьте его в тесто. Разделите тесто и разложите его по формам (заполняйте не более чем на треть), накройте полотенцем и также поставьте в теплое место на час-полтора. За это время тесто должно подняться до краев формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст.л. молока.

Разогрейте духовку до 180 градусов, и выпекайте пасхи в течение 30-45 минут. Готовые пасхи достаньте и дайте им остыть. Затем покройте глазурью из смеси сахарной пудры и лимонного сока. Посыпьте сверху тонкими дольками апельсиновой цедры.

Еще больше простых и вкусных рецептов блюд смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.

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Евгений Клопотенко
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