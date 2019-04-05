Пасха а-ля Панеттоне: пошаговый рецепт от известного кулинара

Украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом пасхи а-ля Панеттоне.

"У каждой хозяйки есть свой рецепт пасхи, но я считаю, что чем больше вариантов, тем лучше. В этот раз я решил немного пофантазировать на тему итальянского рождественского хлеба. Пасха а-ля Панеттоне проста в приготовлении и всегда отлично получается, если следовать инструкциям. В этом рецепте я использовал изюм, но вы можете заменить его любыми сушеными фруктами. Уверен, что этот рецепт найдет свое место на вашем пасхальном столе", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Пасха а-ля Панеттоне Фото: klopotenko.com

600 г муки

1 пакет дрожжей

150 г сахара

1/2 ч.л. соли

120 мл йогурта

220 мл воды

1 ст.л. цедры апельсина

50 г сливочного масла

1 ст.л. мака

2 шт. желтков

100 г изюма

10 г ванильного сахара

1 ст.л. молока

2-3 ст.л. сока лимона

Способ приготовления:

Просейте муку через сито. Далее в небольшой емкости смешайте дрожжи с теплой водой, ванильным сахаром и половиной обычного сахара. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут.

Смешайте в миске 2 яичных желтка с остатками сахара, йогуртом, сливочным маслом и солью. Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру и мак. Хорошо перемешайте лопаткой до получения однородной массы.

Добавьте к смеси дрожжи, аккуратно перемешайте и начните добавлять муку небольшими пропорциями. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час-полтора.

Далее смешайте изюм с сахарной пудрой — добавьте его в тесто. Разделите тесто и разложите его по формам (заполняйте не более чем на треть), накройте полотенцем и также поставьте в теплое место на час-полтора. За это время тесто должно подняться до краев формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст.л. молока.

Разогрейте духовку до 180 градусов, и выпекайте пасхи в течение 30-45 минут. Готовые пасхи достаньте и дайте им остыть. Затем покройте глазурью из смеси сахарной пудры и лимонного сока. Посыпьте сверху тонкими дольками апельсиновой цедры.

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