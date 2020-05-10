Пандемия делает из англичан вегетарианцев

Британская благотворительная организация Vegan Society провела опрос 3682 человек и установила, что из-за эпидемии коронавируса 20 процентов британцев отказались от употребления мяса.

Как считают специалисты, эти результаты свидетельствуют не только об изменении потребительских привычек в условиях пандемии, но и то, как люди адаптируют свой рацион питания в связи с нехваткой различных продуктов в супермаркетах.

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К примеру, 41 процент людей, отказавшихся от мяса или молочных продуктов, сделали это из-за дефицита этих продуктов в супермаркетах. А 43 процента сделали осознанный выбор, заботясь о собственном здоровье, окружающей среде и животных.

Некоторые люди стали есть меньше мяса из-за его дороговизны, но при этом 15 процентов британцев предпочитают мясу растительные альтернативы из-за финансовых затруднений. Также активисты веганской организации выяснили, что многие из опрошенных впервые покупали веганские продукты питания, такие как миндальное молоко, соевое молоко и колбасы на растительной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время, на волне массового увлечения ЗОЖ стали очень популярны новые типы питания, к которым многие прибегают в надежде сбросить лишний вес.

Однако, как утверждают диетологи, далеко не все типы питания являются полезными, а некоторые могут нанести непоправимый вред здоровью.

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