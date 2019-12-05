Пальчики оближешь! Рецепт восхитительного пирога с плавленым сырком

Очень вкусный домашний пирог с начинкой из сыра и лука приготовить проще простого.
Основой блюда является бездрожжевое песочное тесто, а начинка состоит из жареного лука и плавленых сырков.
Такой пирог по вкусу похож на киш, но отличие состоит в том, что начинка не покрывается еще одним слоем теста.
Для такой выпечки подойдет любой плавленый сыр без добавок, например: Дружба, Голландский, Сливочный на ваш вкус.
О том, как приготовить такую сытную закуску, читайте в детальном рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Луковый пирог с плавлеными сырками.
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