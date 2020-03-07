Пальчики оближешь! Праздничный рецепт греческого салата с курицей

Привычный греческий салат можно превратить в очень вкусное блюдо, стоит лишь внести некоторые коррективы в стандартный рецепт.
FoodOboz нашел удачный вариант приготовления такого салата, который как нельзя лучше впишется в праздничное меню любого торжества – от шумного семейного застолья до тихого романтического ужина тет-а-тет.
В чем же отличие от обычного рецепта? Дело в том, что в новом "Греческом" к классическим ингредиентам в виде овощей и сыра добавляются куриная грудка и пшеничные сухарики.
Детальный видеорецепт этого красивого и сытного блюда доступен тут: Греческий салат с курицей.
Греческий салат с курицей
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