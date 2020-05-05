Оздоровляемся на карантине: веганский напиток для укрепления иммунитета

Елена Коваленко FoodOboz 14:30, 5.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.

НАПИТОК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУНИТЕТА

Ингредиенты

  • рисовое немолоко - 500 мл,

  • кленовый сироп - 2 ст. л,

  • куркума - 1 ч.л,

  • корица - 0,5 ч.л,

  • ванильный экстракт - 0,5 ч.л,

  • молотый имбирь - 1/4 ч.л,

  • молотый перец - щепотка.

Приготовление

Наливаем в кастрюлю немолоко и кленовый сироп. Добавляем куркуму, ванильный экстракт, имбирь, корицу и молотый перец. Все перемешиваем. Нагреваем массу на среднем огне около 3-5 минут. но не доводим до кипения. Поддаем напиток в теплом виде. Готовый напиток можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.

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Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

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