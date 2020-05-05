Оздоровляемся на карантине: веганский напиток для укрепления иммунитета
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.
НАПИТОК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУНИТЕТА
Ингредиенты
рисовое немолоко - 500 мл,
кленовый сироп - 2 ст. л,
куркума - 1 ч.л,
корица - 0,5 ч.л,
ванильный экстракт - 0,5 ч.л,
молотый имбирь - 1/4 ч.л,
молотый перец - щепотка.
Приготовление
Наливаем в кастрюлю немолоко и кленовый сироп. Добавляем куркуму, ванильный экстракт, имбирь, корицу и молотый перец. Все перемешиваем. Нагреваем массу на среднем огне около 3-5 минут. но не доводим до кипения. Поддаем напиток в теплом виде. Готовый напиток можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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