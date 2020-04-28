Открыты тайны чая японских дзэн-монахов

Матча – это порошкообразный зеленый чай, который стал популярным благодаря японским дзэн-монахам.

Они пили его, чтобы повышать уровень концентрации и оставаться бдительными в течение долгих дней медитации. Чай матча содержит много антиоксидантов, стимулирует защиту и помогает бороться с холестерином, утверждает издание lacocinasana.com.

Его великолепные на вкус листья "Camelia Sinensis" выращиваются в тени и по этой причине обладают повышенным уровнем хлорофилла и антиоксидантов. Отсюда интенсивный зеленый цвет. Листья собирают, пропаривают и оставляют сушиться, а затем измельчают на каменной мельнице, в результате чего получается мелкий темно-зеленый порошок.

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Чтобы его заварить, нужно очень хорошо взбить порошок в горячей воде. Японцы для этого используют специальную кисточку из бамбука. Чай можно пить как холодным, так и горячим, а также добавлять в смузи, соки, кондитерские изделия, мороженое и настои.

Полезные свойства

Матча гораздо полезнее и эффективнее, чем другие виды чая. Подсчитано, что он содержит в 137 раз больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай. Также можно отметить преобладание их количества в сравнении со шпинатом (в 53 раза), черникой (в 14 раз) и ягодами годжи (в 5 раз).

Кроме того, в состав матча входит теин – форма кофеина, которая содержит L-теанин, аминокислоту, помогающую оставаться расслабленными. Однако учитывайте, что порция в 1 грамм может примерно сравниться с эспрессо. Не рекомендуется принимать более 5 г в день.

Основной эффект обусловлен высоким содержанием теофиллина, который стимулирует нервную систему, сердце, желудочную секрецию и почечный кровоток. Также матча регулирует уровень холестерина и инсулина, снижает стресс, повышает обмен веществ (особенно жиров), помогает контролировать вес и обладает противораковыми свойствами.

Секреты приготовления

Традиционное приготовление чая матча из японской церемонии начинается с того, что нужно довести воду до кипения (100°C) и снять с огня. Необходимо подождать, пока она остынет (2-3 минуты), чтобы температура упала до 90°C. Небольшое количество горячей воды наливают в большую миску, добавляют около 2 г чая и смешивают бамбуковой кисточкой. Затем добавляют остальную часть горячей воды и снова перемешивают до получения легкой пены. Не должно быть нерастворенного порошка, в таком случае можно отфильтровать содержимое в очень мелком сите.

Также вы можете приготовить этот рецепт с овощными напитками, миндальным или кокосовым молоком. Чтобы придать ему немного сладости, добавьте несколько капель экстракта листьев стевии и ванили в качестве заменителя чайной ложки сахара.

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Преимущества чая матча

1. Пищевая ценность листьев матча намного выше, чем у других видов чая. В них содержится больше антиоксидантов, которые помогают устранить свободные радикалы.

2. Укрепляет иммунную систему, помогает предотвратить рак и другие заболевания благодаря наличию катехинов.

3. Способствует медитации и уменьшает стресс. Благодаря L-теанину и теину стимулирует ум и расслабляет тело.

4. Оказывает благотворное влияние на сердце, поддерживает здоровье артерий и контролирует гипертонию.

5. Может помочь контролировать диабет и регулировать уровень сахара в крови.

6. Активирует обмен веществ, помогает мобилизовать жиры, а также утолить голод или жажду естественным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, добавление молока в чай полностью исключает защитное действие чая на сердечно-сосудистую систему.

К такому выводу пришли ученые из Берлинского университета медицины после проведения научных экспериментов в клинике Charite.