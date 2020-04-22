Отказ от мяса: исследовано влияние на продолжительность жизни

Даже отказ от небольшого количества мяса в пользу вегетарианских продуктов существенно влияет на продолжительность жизни.

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что замена всего лишь 100 калорий, ежедневно получаемых из мяса, на растительный белок снижает риск преждевременной смерти на 50%. 100 калорий – это всего лишь полтора ломтика бекона, три тонких ломтика индейки или очень маленький кусочек стейка.

37 000 человек, которые участвовали в эксперименте, заменили 5 процентов ежедневной калорийности, получаемой из мяса, на бобовые и цельнозерновые продукты. Многолетние наблюдения показали, что, например, смертность от ишемической болезни сердца на 29% меньше среди тех, кто употреблял преимущественно растительный белок.

Однако ученые подчеркивают, что недостаточно просто исключить из рациона красное мясо. Нужно заменить его полезными растительными белками, которые богаты здоровыми жирами, витаминами, минералами, антиоксидантами, и которые снижают таких заболеваний как диабет, сердечно-сосудистые недуги и некоторые виды рака.

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