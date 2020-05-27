Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

От ста гривен в час до нескольких тысяч евро: диетологи озвучили цены на свои услуги

737
Читать материал на украинском

Цены на услуги диетологов могут колебаться от ста гривен за часовую консультацию до тысячи евро за ведение клиента в течение месяца.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали профильные врачи.

Итак, сколько стоят услуги?

Врач-диетолог Сергей Антонюк: месяц ведения стоит 3500 гривен

"Первая консультация у меня стоит 1000 гривен. Потом человек сдает анализы и начинается подготовительная программа, которая длится 10 дней. За этот период мы полностью понимаем картину с его самочувствием и вырабатываем стратегию поведения. Это стоит 2700 гривен за 10 дней. Средний набор анализов обычно стоит около 1500 гривен. Месяц ведения стоит 3500, т.е. в течение месяца врач находится на постоянном контакте с клиентом, наблюдает за динамикой, подсказывает что-то, координирует и т.д".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: ведение клиента - тысяча евро в месяц

"Хороший специалист не может быть дешевым. Консультация у меня стоит 5 тысяч гривен. Пакет анализов в обычной лаборатории стоит около 5-7 тысяч гривен. Ведение клиента - тысяча евро в месяц, т.е. примерно тысяча гривен в день. Оплата происходит по факту за каждую консультацию. Все это время врач находится на постоянной связи с клиентом. Клиент может взять ведение на 5 дней, на неделю, чтобы за это время вникнуть в суть и во всем разобраться. Заканчивается период ведения, и мы выбираем стратегию в зависимости от самочувствия клиента и от его результатов. Обычно люди долго не консультируются, месяц-три и дальше человек работает самостоятельно. Каждые три месяца нужно пересдавать биохимический анализ, и раз в 6 месяцев нужно делать свежее УЗИ. Ко мне на консультацию человек появляется каждые три месяца, уточняя заранее какие анализы ему нужно сдать".

Врач-диетолог Ольга Набока: одноразовые консультации для новичков стоят от 100 гривен в час

"Первая консультация у меня бесплатная. Дальнейшие одноразовые консультации, если они нужны, для новичков стоят от 100 гривен в час. Для не новичков такие консультации стоят от 150 до 800 гривен в час в зависимости от сложности ситуации. Но одноразовая консультация - это не лечение, это не эффективно.

После первого общения и определения масштабов проблемы, я перевожу клиента на онлайн-общение, т.е. это скайп, вайбер, видеосвязь. Сбрасываю ему всю необходимую информацию, все рекомендации, прописываю программы, составляю программу питания, программу покупки продуктов и т.д. И предлагаю клиенту раз в месяц приходить на повторное сканирование. В таком формате мы работаем от 45 дней до 7 месяцев. Все это время я нахожусь на постоянной связи с клиентом.

Ведение клиента стоит от 500 до 3000 гривен в месяц. Стоимость зависит от сложности ситуации. Оплачивается сразу весь курс, независимо от его длительности. Если ситуация серьезная, и у клиента например 50-70 кг лишнего веса, и эту ситуацию нет решить за месяц, а нужен курс на 7 месяцев, оплачиваются сразу все 7 месяцев. В процессе лечения цена не меняется, она уже не увеличится, если понадобятся дополнительные обследования".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz