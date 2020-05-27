От ста гривен в час до нескольких тысяч евро: диетологи озвучили цены на свои услуги

Цены на услуги диетологов могут колебаться от ста гривен за часовую консультацию до тысячи евро за ведение клиента в течение месяца.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали профильные врачи.

Итак, сколько стоят услуги?

Врач-диетолог Сергей Антонюк: месяц ведения стоит 3500 гривен

"Первая консультация у меня стоит 1000 гривен. Потом человек сдает анализы и начинается подготовительная программа, которая длится 10 дней. За этот период мы полностью понимаем картину с его самочувствием и вырабатываем стратегию поведения. Это стоит 2700 гривен за 10 дней. Средний набор анализов обычно стоит около 1500 гривен. Месяц ведения стоит 3500, т.е. в течение месяца врач находится на постоянном контакте с клиентом, наблюдает за динамикой, подсказывает что-то, координирует и т.д".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: ведение клиента - тысяча евро в месяц

"Хороший специалист не может быть дешевым. Консультация у меня стоит 5 тысяч гривен. Пакет анализов в обычной лаборатории стоит около 5-7 тысяч гривен. Ведение клиента - тысяча евро в месяц, т.е. примерно тысяча гривен в день. Оплата происходит по факту за каждую консультацию. Все это время врач находится на постоянной связи с клиентом. Клиент может взять ведение на 5 дней, на неделю, чтобы за это время вникнуть в суть и во всем разобраться. Заканчивается период ведения, и мы выбираем стратегию в зависимости от самочувствия клиента и от его результатов. Обычно люди долго не консультируются, месяц-три и дальше человек работает самостоятельно. Каждые три месяца нужно пересдавать биохимический анализ, и раз в 6 месяцев нужно делать свежее УЗИ. Ко мне на консультацию человек появляется каждые три месяца, уточняя заранее какие анализы ему нужно сдать".

Врач-диетолог Ольга Набока: одноразовые консультации для новичков стоят от 100 гривен в час

"Первая консультация у меня бесплатная. Дальнейшие одноразовые консультации, если они нужны, для новичков стоят от 100 гривен в час. Для не новичков такие консультации стоят от 150 до 800 гривен в час в зависимости от сложности ситуации. Но одноразовая консультация - это не лечение, это не эффективно.

После первого общения и определения масштабов проблемы, я перевожу клиента на онлайн-общение, т.е. это скайп, вайбер, видеосвязь. Сбрасываю ему всю необходимую информацию, все рекомендации, прописываю программы, составляю программу питания, программу покупки продуктов и т.д. И предлагаю клиенту раз в месяц приходить на повторное сканирование. В таком формате мы работаем от 45 дней до 7 месяцев. Все это время я нахожусь на постоянной связи с клиентом.

Ведение клиента стоит от 500 до 3000 гривен в месяц. Стоимость зависит от сложности ситуации. Оплачивается сразу весь курс, независимо от его длительности. Если ситуация серьезная, и у клиента например 50-70 кг лишнего веса, и эту ситуацию нет решить за месяц, а нужен курс на 7 месяцев, оплачиваются сразу все 7 месяцев. В процессе лечения цена не меняется, она уже не увеличится, если понадобятся дополнительные обследования".

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