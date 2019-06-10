От куриного шашлыка до луковых вафель: вкусные рецепты, которые помогут похудеть

Шеф-повара Кейт Аллинсон и Кей Фезерстоун разработали ряд необычных рецептов для похудения, среди которых вафли и шашлык, которые удовлетворят вкусу даже самых требовательных гурманов.

Несколько из них опубликовали в издании Mirror.

Прежде всего, особым блюдом можно назвать луковые картофельные вафли.

Для их приготовления нужно 2 средних картофеля, 2 порезанные луковицы, 1 столовая ложка зеленого лука, специи по вкусу.

Картофель нужно приготовить в микроволновке или духовке, дать ему остыть, почистить.

Духовку разогреть до 200 градусов, картофель натереть в миске, смешать с порезанными зеленым и обычным луком, руками сформировать из смеси шарик.

Приготовить дешевые силиконовые формы для вафель, спрыснуть их низкокалорийным кулинарным спреем, запрессовать картофельную смесь в форму и запекать 20 минут, после чего переложить на противень и готовить еще 10-15 минут, чтобы блюдо подрумянилось.

Кроме того, можно использовать для похудения куриный шашлык.

Для него нужно взять 9 куриных бедрышек, очищенных от костей и кожи, 1 луковицу или картофелину, сок одного лимона, по чайной ложке чеснока, паприки, молотого тмина, соли, 1 столовую ложку карри и щепотку корицы.

Все ингредиенты, кроме курицы и лука/картофеля нужно смешать в миске, после чего добавить мясо и тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на несколько часов.

Духовку разогреть до 180 градусов, от лука или картофеля отрезать конец, чтобы он мог быть устойчивой подставкой, оставить его на противне, воткнув в него три шампура, на которые нанизать по 3 бедра, плотно прижав друг к другу.

Готовить полтора часа.

Очень вкусным блюдом для худеющих является копченый салат из кукурузы.

Для него нужно взять 2 початка кукурузы, 180 г вареной фасоли или гороха, половину огурца и помидор кубиками, дополнительные овощи по вкусу (например, лук или корнишоны), сок половины лайма, 2 столовых ложки маринада, 1 столовая ложка винного уксуса, по четверти чайной ложки чеснока, острого и соевого соуса, пучок салата, щепотку паприки и чили, соль и перец.

В духовке нужно разогреть гриль до высокой температуры, поставить туда сковороду, спрыснутую низкокалорийным кулинарным спреем. Опрыскать и кукурузу, смешать ее с паприкой и специями, приготовить в духовке.

Пока кукуруза готовится, нужно в отдельной большой миске смешать все специи и соуса, после чего туда добавить салат, огурцы, помидор, бобовые и хорошо смешать.

Готовую кукурузу обрезать с початка острым ножом, смешать с салатом.

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