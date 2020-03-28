Готовим вместе с детьми

Для детей приготовление пищи означает помощь или, скорее, активное участие в волшебстве: то, что превращает простое сырье во вкусные блюда.

Это совместное игривое и полезное занятие, которое проверяет навыки ручного труда, концентрацию, терпение и воображение.

Несмотря на то, что экраны телевизоров буквально захвачены гастрономией, а книги и онлайн-учебники все чаще посвящаются блюдам для самых маленьких, на самом деле дети бывают на кухне довольно редко, и это плохо, – утверждает la Repubblica.

В нынешней ситуации, сидя дома, можно готовить еду вместе с мамой, папой, братьями и сестрами, а также бабушками. Это поможет укрепить семейные отношения и насладиться кулинарным опытом вместе.

Это действительно ценное время, когда дети на кухне дегустируют еду, потому что это создает множество вкусовых воспоминаний, которые они потом будут нести внутри, как взрослые. Это также помогает войти в коллективную идентичность, когда они пробуют традиционные блюда.

Участие в творческом процессе делает еду вдвойне вкуснее, а также становится веселым времяпрепровождением и безошибочным трюком, чтобы побудить детей пробовать такие продукты, как рыба и овощи, к которым многие из них относятся с осторожностью. Более того, дети любят манипулировать элементами, в частности, месить, видеть что-то, что складывается из хаоса ингредиентов, со свободным и забавным подходом.

Предлагаем вашему вниманию рецепт Тирамису для приготовления с детьми

Тирамису груша и шоколад

Ингредиенты:

14-16 палочек савоярди, 1 банка груш в сиропе, 250 г маскарпоне, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, какао-порошок, шоколад, момпарилья для украшения

Приготовление:

Начните размещать все ингредиенты на рабочей поверхности.

Сначала отделите яичные белки от желтков и взбейте их с сахаром. Потом начните взбивать желтки. Затем добавьте маскарпоне к взбитым желткам и аккуратно введите яичные белки. Перенесите полученную смесь в кондитерский пакет.

Сейчас настало время отделить груши от сиропа, который в дальнейшем будет смешиваться с небольшим количеством воды. Сироп послужит соусом для тирамису, который, разумеется, предназначен для самых маленьких и не содержит кофе.

Смочите половину палочек савоярди в грушевом соке и сделайте первый слой в какой-либо форме для десерта. Разложите более половины груш, предварительно нарезав на мелкие кусочки, и шоколадную стружку. Покройте слой печенья половиной крема из маскарпоне и посыпьте какао.

Повторите процесс во второй раз, чтобы сформировать еще один слой. Посыпьте поверхность тертым шоколадом, если хотите придать немного цвета.

Храните в холодильнике, пока десерт не будет готов к употреблению.

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