Оригинальный мясной хлеб от итальянских поваров

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом мясного митлофа в Youtube поделились итальянские повара Марко Черветти (Marco Cervetti) и Паоло Чиафеле (Paolo Chiafele).

МЯСНОЙ МИТЛОФ

Ингредиенты

говядина - 500 г,

свинина - 500 г,

яйца - 4 шт,

петрушка - 20 г,

чеснок - 2 больших зубчика,

панировочные сухари - 80 г,

пармезан - 80 г,

оливковое масло - 15 г,

вареный окорок, ветчина или буженина - 120 г,

провола - 100 г,

сливочное масло - 50 г,

розмарин - 5 г,

соль - 2 г,

перец - 1 г,

Приготовление

Говядину и свинину моем, вытираем бумажными полотенцами и при помощи мясорубки измельчаем в фарш. Добавляем соль по вкусу. Вбиваем в фарш 4 куриных яйца. Добавляем в фарш измельченный чеснок и порубленную зелень. Добавляем несколько столовых ложек панировочных сухарей и натертый на терке пармезан. Все хорошо перемешиваем.

Теперь берем пергамент, смазываем его оливковым маслом и выкладываем на него фарш тонким ровным слоем.

Сверху на фарш выкладываем вареный окорок или тонко нарезанную буженину. Поверх буженины выкладываем копченый сыр. Фарш с начинкой сворачиваем в рулет, посыпаем панировочными сухарями и выкладываем в форму для запекания.

Отправляем наш мясной хлеб в духовку, разогретую до 180 градусов на час-полтора. Подаем мясной хлеб с любым гарниром на ваше усмотрение.

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