Оригинальный мясной хлеб от итальянских поваров
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом мясного митлофа в Youtube поделились итальянские повара Марко Черветти (Marco Cervetti) и Паоло Чиафеле (Paolo Chiafele).
МЯСНОЙ МИТЛОФ
Ингредиенты
говядина - 500 г,
свинина - 500 г,
яйца - 4 шт,
петрушка - 20 г,
чеснок - 2 больших зубчика,
панировочные сухари - 80 г,
пармезан - 80 г,
оливковое масло - 15 г,
вареный окорок, ветчина или буженина - 120 г,
провола - 100 г,
сливочное масло - 50 г,
розмарин - 5 г,
соль - 2 г,
перец - 1 г,
Приготовление
Говядину и свинину моем, вытираем бумажными полотенцами и при помощи мясорубки измельчаем в фарш. Добавляем соль по вкусу. Вбиваем в фарш 4 куриных яйца. Добавляем в фарш измельченный чеснок и порубленную зелень. Добавляем несколько столовых ложек панировочных сухарей и натертый на терке пармезан. Все хорошо перемешиваем.
Теперь берем пергамент, смазываем его оливковым маслом и выкладываем на него фарш тонким ровным слоем.
Сверху на фарш выкладываем вареный окорок или тонко нарезанную буженину. Поверх буженины выкладываем копченый сыр. Фарш с начинкой сворачиваем в рулет, посыпаем панировочными сухарями и выкладываем в форму для запекания.
Отправляем наш мясной хлеб в духовку, разогретую до 180 градусов на час-полтора. Подаем мясной хлеб с любым гарниром на ваше усмотрение.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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