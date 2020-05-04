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Оригинальный мясной хлеб от итальянских поваров

2.8т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом мясного митлофа в Youtube поделились итальянские повара Марко Черветти (Marco Cervetti) и Паоло Чиафеле (Paolo Chiafele).

Оригинальный мясной хлеб от итальянских поваров

МЯСНОЙ МИТЛОФ

Ингредиенты

  • говядина - 500 г,

  • свинина - 500 г,

  • яйца - 4 шт,

  • петрушка - 20 г,

  • чеснок - 2 больших зубчика,

  • панировочные сухари - 80 г,

  • пармезан - 80 г,

  • оливковое масло - 15 г,

  • вареный окорок, ветчина или буженина - 120 г,

  • провола - 100 г,

  • сливочное масло - 50 г,

  • розмарин - 5 г,

  • соль - 2 г,

  • перец - 1 г,

Оригинальный мясной хлеб от итальянских поваров

Приготовление

Говядину и свинину моем, вытираем бумажными полотенцами и при помощи мясорубки измельчаем в фарш. Добавляем соль по вкусу. Вбиваем в фарш 4 куриных яйца. Добавляем в фарш измельченный чеснок и порубленную зелень. Добавляем несколько столовых ложек панировочных сухарей и натертый на терке пармезан. Все хорошо перемешиваем.

Теперь берем пергамент, смазываем его оливковым маслом и выкладываем на него фарш тонким ровным слоем.

Сверху на фарш выкладываем вареный окорок или тонко нарезанную буженину. Поверх буженины выкладываем копченый сыр. Фарш с начинкой сворачиваем в рулет, посыпаем панировочными сухарями и выкладываем в форму для запекания.

Отправляем наш мясной хлеб в духовку, разогретую до 180 градусов на час-полтора. Подаем мясной хлеб с любым гарниром на ваше усмотрение.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Питание Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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