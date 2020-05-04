Оригинальный чизкейк, который можно всем

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом чизкейка в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти (Marco Cervetti).

ЧИЗКЕЙК, КОТОРЫЙ МОЖНО ВСЕМ

Ингредиенты:

рисовая мука - 200 г,

семена льна - 50-60 г,

льняное масло - 60 г,

льняная мука - 60 г,

фундук, кешью - 150/150 г,

мед - 150 г,

бананы - 3 шт,

лимонный сок - 20-25 г,

ваниль - 1-2 г,

вода - 60-90 мл.

Приготовление

Замачиваем в воде на 3-4 часа семян льна. В отдельной миске заливаем водой орехи. Смешиваем муку, вымоченные семена льна, мед, льняное масло и ваниль. Если тесто слишком плотное, можно добавить немного воды. Скатываем тесто в ком и убираем в холодильник на 20 минут .

Достаем из воды орехи и отправляем их в чашу блендера. Отправляем в чашу блендера несколько ложек муки из льна, мед, три банана и льняное масло. Добавляем сок половины лимона. Включаем блендер и измельчаем все ингредиенты до состояния крема.

Достаем тесто из холодильника. Смазываем руки льняным маслом и раскатываем тесто в круг, под размеры вашей формы для выпекания. Выкладываем тесто в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 7 минут.

Когда корж остынет, выкладываем на него крем. Убираем торт в морозильную камеру на 2-3 часа, а затем на ночь в холодильник. Готовое блюдо украшаем просеянной льняной мукой.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.