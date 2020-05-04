Оригинальный чизкейк, который можно всем

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом чизкейка в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти (Marco Cervetti).
ЧИЗКЕЙК, КОТОРЫЙ МОЖНО ВСЕМ
Ингредиенты:
рисовая мука - 200 г,
семена льна - 50-60 г,
льняное масло - 60 г,
льняная мука - 60 г,
фундук, кешью - 150/150 г,
мед - 150 г,
бананы - 3 шт,
лимонный сок - 20-25 г,
ваниль - 1-2 г,
вода - 60-90 мл.
Приготовление
Замачиваем в воде на 3-4 часа семян льна. В отдельной миске заливаем водой орехи. Смешиваем муку, вымоченные семена льна, мед, льняное масло и ваниль. Если тесто слишком плотное, можно добавить немного воды. Скатываем тесто в ком и убираем в холодильник на 20 минут .
Достаем из воды орехи и отправляем их в чашу блендера. Отправляем в чашу блендера несколько ложек муки из льна, мед, три банана и льняное масло. Добавляем сок половины лимона. Включаем блендер и измельчаем все ингредиенты до состояния крема.
Достаем тесто из холодильника. Смазываем руки льняным маслом и раскатываем тесто в круг, под размеры вашей формы для выпекания. Выкладываем тесто в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 7 минут.
Когда корж остынет, выкладываем на него крем. Убираем торт в морозильную камеру на 2-3 часа, а затем на ночь в холодильник. Готовое блюдо украшаем просеянной льняной мукой.
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