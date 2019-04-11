Редис: лучшие рецепты на сезон-2019

Уже совсем скоро мы сможем наслаждаться весенними салатами из свежих овощей. Один из главных и первых ингредиентов – редис уже созревает на огородах и плантациях у фермеров. В Украину этот овощ поставляют из разных стран, что дает возможность попробовать различные сорта и вкусы редиса. Лучше всего употреблять в пищу свежий редис, к тому же он прекрасно сочетается с другими овощами, зеленью и яйцами. Он хорош как в салатах, так и в закусках, ну и окрошка без редиса не окрошка.

Редис можно добавлять и в блюда с морепродуктами. К примеру, он придаст нотку свежести в слоеный салат с крабовыми палочками и подчеркнёт вкус огурца, зеленого лука и моркови. Классический рецепт слоеного салата с крабовыми палочками ничуть не хуже. Обязательно попробуйте приготовить.

Вот еще несколько рецептов блюд из редиса:

1.Салат из редиса по-болгарски.

Возьмите 70 г. редиса и нарежьте его тонкими ломтиками. Далее добавьте измельчённый сладкий перец красного цвета, укроп, зеленый лук, 3-4 перепелиных яйца и нарезанный тонкими ломтиками вареный говяжий язык. Затем все перемешайте, посолите и заправьте оливковым маслом.

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2. Весенний суп с редисом.

Ингредиенты: бульон – 0,5 л., креветки – 100 гр., куриное филе – 100 гр., лук – 0,5 шт., редис – 6 шт., салат-латук – 80 гр., имбирь, перец красный молотый, лимон – по вкусу. В бульон добавляем измельченный перец, сок лимона и кусочки имбиря. Измельчаем лук (на полукольца) и салат и добавляем креветки, редиску и филе режем ломтиками. Выкладываем в тарелку и заливаем бульоном.

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3.Чипсы из редиса.

Это точно что-то новенькое! Моем редис и нарезаем тонкими кольцами. Далее кладем в небольшую кастрюлю, заливаем водой и варим еще 4-5 минут после кипения. Затем откидываем на дуршлаг. Разогреваем масло во фритюрнице. Бросаем кольца редиса в кипящее масло и обжариваем примерно 8-10 минут до коричневого цвета. Обжаренные чипсы кладем на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишний жир. Перед подачей посолить.

4. Консервированный редис.

Ингредиенты: редис – 1,5 кг., укроп – 1 пучок, растительное масло – 15 ст. ложек, лавровый лист – 5-7 шт., перец черный душистый (горошек) – 1 ч. ложка, вода – 1 л., соль – 4 ч. ложки, уксус 6% – 100 мл., горький стручковый перец – 1 шт. Редис можно консервировать половинками, кольцами или полосками. Промойте укроп и редис. Мелко нарежьте укроп. В миске смешайте редис и укроп. Растительное масло нагрейте до каления, а затем остудите. Поставьте на плиту кастрюлю с водой доведите до кипения и посолите. Добавьте мелко нарезанный горький перец (можно не резать, если редис консервируете целиком или половинками). Кипятите в течении 10 минут. После этого охладите смесь и влейте уксус. В простерилизованные сухие банки влейте по три столовые ложки растительного масла, выложите редис с зеленью и залейте горячим маринадом. Простерилизуйте банки в течении 12-20 минут и закатайте прокипячёнными крышками.

5. Запечённый редис.

Очень любопытное блюдо, которое точно стоит того, чтобы хоть раз его попробовать. Ингредиенты: редис свежий – 200 гр., оливковое масло, соль, перец и тимьян сушеный – по вкусу. Хорошо промойте редис и дайте ему обсохнуть. Выложите редис в миску, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец и сушеный тимьян. Перемешайте, чтобы редис хорошо пропитался специями. Затем выложите редис на противень и поставьте в духовку, заранее разогретую до 200 градусов. Запекать нужно примерно 10-15 минут, в зависимости от размера редиса. В процессе, каждые 3-4 минуты переворачивайте редис, чтобы не обгорел и равномерно запекся со всех сторон.

6. Рагу из спаржи, редиса и фасоли.

Ингредиенты: лук-порей – 3 шт. (тонко нарезанные белые и светло-зеленые части), оливковое масло – 1 ст. ложка, соль – 1 ч. ложка, спаржа – 240 гр., зеленая фасоль – 180 гр., редис – 8 шт. (разрезанный на 4 части), горчица – 1 ч. ложка, сливочное масло – 1 ст. ложка, зелень – 1 ст. ложка. Сначала нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук-порей и соль, обжаривайте до 2 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте спаржу и залейте водой. Варите на медленном огне под крышкой в течении 2 минут. Добавьте фасоль и редис, накройте крышкой и кипятите на медленном огне в течении 2 минут.

Больше рецептов овощных рагу уже на нашем сайте.

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