Оригинальное постное печенье "Кофе" от Лизы Глинской

Сегодня известный в Украине кондитер Лиза Глинская делится с читателямиOBOZREVATEL еще одним уникальным рецептом. Это постное печенье в виде кофейных зерен.

"Банан в рецептуре заменяет яйца, кокосовое масло идеально подходит вместо сливочного, а какао поднимает настроение! Кофе - добавьте по желанию. Приготовим?" - приглашает Лиза Глинская.

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• 140 гр банана

• 100 гр кокосового масла

• 80 гр сахара

• 250 гр муки

• 20 гр какао-порошок

• 2 гр молотый кофе (по желанию)

• 6 гр разрыхлителя

• соль

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Пробейте погружным блендером банан с сахаром до состояния пюре.

Шаг 2

Добавьте горячее кокосовое масло, снова пробейте до однородной гладкой консистенции.

Шаг 3

Получившуюся массу переложите в миску, добавьте сухие ингредиенты – муку, кофе, разрыхлитель и просеянное через сито какао-порошок. Замесите тесто.

Шаг 4

Сформируйте печенье размером с большой грецкий орех. Выложите на пергамент. Мокрым ножом сделайте полоску по центру.

Шаг 5

Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С 15-18 минут.

Приятного аппетита!

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