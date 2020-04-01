Оригинальное постное печенье "Кофе" от Лизы Глинской

Сегодня известный в Украине кондитер Лиза Глинская делится с читателямиOBOZREVATEL еще одним уникальным рецептом. Это постное печенье в виде кофейных зерен.
"Банан в рецептуре заменяет яйца, кокосовое масло идеально подходит вместо сливочного, а какао поднимает настроение! Кофе - добавьте по желанию. Приготовим?" - приглашает Лиза Глинская.
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• 140 гр банана
• 100 гр кокосового масла
• 80 гр сахара
• 250 гр муки
• 20 гр какао-порошок
• 2 гр молотый кофе (по желанию)
• 6 гр разрыхлителя
• соль
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Пробейте погружным блендером банан с сахаром до состояния пюре.
Шаг 2
Добавьте горячее кокосовое масло, снова пробейте до однородной гладкой консистенции.
Шаг 3
Получившуюся массу переложите в миску, добавьте сухие ингредиенты – муку, кофе, разрыхлитель и просеянное через сито какао-порошок. Замесите тесто.
Шаг 4
Сформируйте печенье размером с большой грецкий орех. Выложите на пергамент. Мокрым ножом сделайте полоску по центру.
Шаг 5
Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С 15-18 минут.
Приятного аппетита!
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