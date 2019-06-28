Оригинальная паста с баклажанами и сыром: простой рецепт Джейми Оливера

Известный повар Джейми Оливер поделился со своими подписчиками рецептом необычной пасты с баклажанами.
Джейми Оливер
Основой этого блюда являются баклажаны и макаронные изделия под названием Ригатони.
Ингредиенты
1 маленькая луковица
2 зубчика чеснока
1/2 пучка свежего базилика
2 баклажана
6 столовых ложек оливкового масла
400 граммов консервированных помидоров
500 граммов Ригатони
100 граммов сыра Рикотта
Приготовление
Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Мелко нарежьте стебли базилика (листя понадобятся позже). Нарежьте баклажаны на куржочки толщиной около 2 см.
Разогрейте 3 столовые ложки масла в сковороде и потушите в нем лук, чеснок и стебли базилика в течение 7 минут на медленном огне.
Добавьте консервированные помидоры, посолите и доведите до кипения. Готовьте около 20 минут.
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Тем временем обжарьте баклажаны в оставшемся масле до золотистого цвета, затем добавьте их в томатный соус, добавив большую часть листьев базилика.
Приготовьте макароны Ригатони в соответствии с инструкциями на упаковке, слейте воду, затем перемешайте их с соусом.
Разложите на тарелки, посыпав кажду порцию кусочками Рикотты и украсив оставшимся базиликом.
Паста с баклажанами и сыром
Источник: сайт Джейми Оливера
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