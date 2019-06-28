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Оригинальная паста с баклажанами и сыром: простой рецепт Джейми Оливера

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Известный повар Джейми Оливер поделился со своими подписчиками рецептом необычной пасты с баклажанами.

Джейми Оливер

Джейми Оливер

Основой этого блюда являются баклажаны и макаронные изделия под названием Ригатони.

Ингредиенты

  • 1 маленькая луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 1/2 пучка свежего базилика

  • 2 баклажана

  • 6 столовых ложек оливкового масла

  • 400 граммов консервированных помидоров

  • 500 граммов Ригатони

  • 100 граммов сыра Рикотта

Приготовление

Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Мелко нарежьте стебли базилика (листя понадобятся позже). Нарежьте баклажаны на куржочки толщиной около 2 см.

Разогрейте 3 столовые ложки масла в сковороде и потушите в нем лук, чеснок и стебли базилика в течение 7 минут на медленном огне.

Добавьте консервированные помидоры, посолите и доведите до кипения. Готовьте около 20 минут.

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Тем временем обжарьте баклажаны в оставшемся масле до золотистого цвета, затем добавьте их в томатный соус, добавив большую часть листьев базилика.

Приготовьте макароны Ригатони в соответствии с инструкциями на упаковке, слейте воду, затем перемешайте их с соусом.

Разложите на тарелки, посыпав кажду порцию кусочками Рикотты и украсив оставшимся базиликом.

Паста с баклажанами и сыром

Паста с баклажанами и сыром

Источник: сайт Джейми Оливера

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