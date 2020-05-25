Определены самые полезные орехи
По утверждению ученых, по своему составу миндальный орех признан самым полезным для человеческого организма.
Проведя серию исследований, специалисты установили, что миндаль содержит белок, клетчатку, кальций, железо, полезные жиры, витамины В и Е. Помимо того, что благодаря входящим в его структуру элементам он способствует утолению голода, миндаль еще и стимулирует работу мозга и стабилизирует иммунную систему.
Ученые уверены, что регулярное потребление горсти миндаля способно укрепить стенки артерий, так как в орехах содержатся аминокислоты и омега-3 жирные кислоты. Таким образом существенно снижается риск развития заболеваний сердца, сообщает издание edaplus.info
Как сообщал OBOZREVATEL, при регулярном употреблении грецких орехов можно предотвратить развитие болезней сердца и укрепить здоровье всего организма человека.