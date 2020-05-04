Определены самые отвратительные блюда в мире

Китайские журналисты провели масштабный опрос и назвали три самых отвратительных блюда, которые не съели бы даже за большие деньги.

На первом месте блюдо под названием хауттюйния - своеобразная "рыбная трава". По запаху оно в несколько раз сильнее самого неприятного аромата сырой рыбы. Странно, но жители провинции Гуйчжоу не представляют свой обеденный стол без этого "деликатеса".

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На второй строчке расположилось норвежское блюдо - сюрстремминг. Это всего-навсего консервированная квашенная сельдь, но аромат блюда напоминает протухшую рыбу.

После того как человек открывает банку с этой сельдью, его руки пахнут минимум два дня.

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И замыкает тройку самых отвратительных блюд - лосыфэнь или как его еще называют "макароны из улиток". Его запах напоминает самые ужасные болота.

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Как сообщал OBOZREVATEL, частое употребление кофе сказывается на вкусовых ощущениях человека. Так, например, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая - менее горькой.

Ученые Орхусского университета в Дании утверждают, что именно по этой причине многие кофеманы любят темный горький шоколад.

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