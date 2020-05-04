Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Определены самые отвратительные блюда в мире

8.5т
Читать материал на украинском

Китайские журналисты провели масштабный опрос и назвали три самых отвратительных блюда, которые не съели бы даже за большие деньги.

На первом месте блюдо под названием хауттюйния - своеобразная "рыбная трава". По запаху оно в несколько раз сильнее самого неприятного аромата сырой рыбы. Странно, но жители провинции Гуйчжоу не представляют свой обеденный стол без этого "деликатеса".

Определены самые отвратительные блюда в мире

sb.by

На второй строчке расположилось норвежское блюдо - сюрстремминг. Это всего-навсего консервированная квашенная сельдь, но аромат блюда напоминает протухшую рыбу.

После того как человек открывает банку с этой сельдью, его руки пахнут минимум два дня.

Определены самые отвратительные блюда в мире

picuki.com

И замыкает тройку самых отвратительных блюд - лосыфэнь или как его еще называют "макароны из улиток". Его запах напоминает самые ужасные болота.

Определены самые отвратительные блюда в мире

thesingaporetravel.info

Как сообщал OBOZREVATEL, частое употребление кофе сказывается на вкусовых ощущениях человека. Так, например, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая - менее горькой.

Ученые Орхусского университета в Дании утверждают, что именно по этой причине многие кофеманы любят темный горький шоколад.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Темы
Рецепты Питание
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
27
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz