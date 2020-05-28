Определены 6 эффективных противовирусных растений

Противовирусные растения являются эффективными средствами, которые помогают улучшить самочувствие без каких-либо химических веществ, укрепляя иммунную систему.

OBOZREVATEL совместно с dieteticaonline.es предлагает ознакомиться с 6 растениями, способными помочь при различных заболеваниях.

Чеснок Getty

Чеснок

Чеснок является одним из самых мощных противовирусных растений. Он обладает целебными свойствами и особенно эффективен в борьбе с инфекциями. При этом не нужно покупать какое-то средство на его основе. Можно просто употреблять зубчик чеснока 3 раза в день (глотать, не разжевывая, как таблетки). Таким образом, удастся получить достаточную концентрацию для лечения многих заболеваний. Лимонный сок также считается очень эффективным средством.

Шалфей Getty

Шалфей

Шалфей является одним из лучших природных бактерицидов. Его используют в форме чистого экстракта (эфирного масла) для лечения инфекций ротовой полости, язв и гингивита. Шалфеем можно полоскать горло при лечении фарингита или тонзиллита, а также применять в виде настоя для устранения кишечных инфекций.

Эхинацея Getty

Эхинацея

Эхинацея – одно из самых рекомендуемых противовирусных растений. Это связано с тем, что она обладает необычным составом для лечения множества распространенных инфекций и расстройств. В частности, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, борется с грибками, герпесом и венерическими заболеваниями.

Прополис Getty

Прополис

Прополис – это вещество, которое пчелы выделяют, чтобы защитить свои соты от инфекций и грибков, а также для восстановления их структуры. В нашем организме он укрепляет иммунную систему и борется с инфекциями. Обычно применяется в форме настойки или мази.

Имбирь Getty

Имбирь

Имбирь является противовирусным растением, которое защищает и улучшает кишечную флору кишечника. Кроме того, он помогает иммунной системе оставаться сильной и устраняет кишечную палочку (Escherichia coli), которая способна вызвать гастроэнтерит, особенно у детей или взрослых с дефицитными состояниями.

Кошачий коготь Getty

Кошачий коготь

Это растение, произрастающее в джунглях Перу, традиционно используется коренными народами для лечения всех видов инфекций. Начиная с 90-х годов и после многочисленных исследований, кошачий коготь используется для лечения ВИЧ (СПИД) и других инфекционных заболеваний.

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