Определены 5 специй и приправ для похудения

Кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.

Разумеется, что блюда с этими приправами и специями не заменят регулярных занятий спортом, но могут значительно помочь людям, стремящимся похудеть.

Кориандр peku-sam.ru

Кориандр

Известен также как кинза. Способен значительно ускорять метаболизм. Он незаменим в салатах, его добавляют в супы, мясные и овощные блюда.

Кардамон Getty

Кардамон

Ученые выяснили, что регулярное употребление кардамона понижает уровень сахара в крови и помогает выводить из организма LDL, или "плохой" холестерин.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Куркума хороша тем, что ускоряет метаболизм практически сразу же после того, как попадает в наш организм. Кроме того, она считается надежным способом избежать набора веса после строгой диеты.

Корица ladyhealth.com.ua

Корица

Употребление всего четверти чайной ложки корицы ускоряет метаболизм и улучшает способность организма перерабатывать сахар. Кроме того, эта специя помогает пище быстрее усваиваться, повышает уровень энергии и концентрации, что, в свою очередь, помогает сжигать калории. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько в 150 граммах черники. А по насыщенности полифенолами она превосходит все остальные специи.

Имбирь Getty

Имбирь

Имбирь одинаково эффективен и в свежем, и в высушенном виде: он ускоряет метаболизм, подавляет разбушевавшийся аппетит и крайне полезен для иммунитета. Имбирь содержит большое количество магния, который помогает выводить токсины из организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, сахар является самым опасным продуктом, и его регулярное употребление может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов.

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