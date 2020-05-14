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Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

5.3т
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В данное время существует множество средств по уходу за волосами. Но многие забывают, что именно правильное питание – один из самых важных шагов на пути к укреплению волос, кожи и ногтей.

Сбалансированная диета, основанная преимущественно на растениях, поможет получить ключевые питательные вещества: нежирные белки, омега-3 жирные кислоты, жирорастворимые витамины, витамины группы В и железо, сообщает goodhousekeeping.com.

С другой стороны, то, что вы едите, может также сильно повлиять на выпадение волос. Подумайте о замене обработанных и готовых продуктов, поскольку они могут нанести ущерб кишечнику. Помните, что наличие здоровой кишечной флоры необходимо для усвоения питательных веществ и поддержания волос в отличной форме.

Лосось

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Как богатый источник омега-3 жирных кислот и белка, лосось может помочь сохранить ваши волосы сильными. Кроме того, он имеет много полезных для здоровья свойств, включая уменьшение воспалений и улучшение состояния центральной нервной системы.

Яйца

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Яйца переполнены белком и необходимыми питательными веществами, которые способствуют здоровью волос (холин, витамины A, D и B12). Старайтесь есть желток сырым, чтобы получить больше витамина D. Два специфических каротиноида, которые содержатся в яйцах, лютеин и зеаксантин, также играют роль в поддержании здоровья, особенно глаз, кожи и волос.

Арахис и арахисовая паста

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Арахис является важным источником биотина, который стимулирует рост волос и предотвращает их выпадение. Также в нем содержится много белка, клетчатки и уникальный набор антиоксидантов.

Шпинат

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Шпинат содержит магний, железо и фолат, один из важнейших витаминов группы В. Другая листовая зелень, такая как капуста кале, также обладает питательными вещества для кожи и волос. Кроме того, витамин С в темно-зеленых листовых овощах помогает защищать и поддерживать клеточные мембраны волосяных фолликулов.

Сардины

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Сардины, содержащие омега-3 и витамин D, легко и просто найти в консервированном виде. Однако старайтесь покупать только в воде, а не в масле. Попробуйте добавить их в салаты в качестве альтернативы другой, более жирной рыбе.

Семена чиа

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Ищете вегетарианский или веганский источник омега-3? Семена чиа полны ими, не говоря уже о клетчатке и антиоксидантах. Этот питательный продукт содержит на 20% больше белка, чем соевые бобы, и может сделать волосы особенно красивыми. Добавляйте семена в хлопья, смузи, пудинги или используйте в качестве ингредиента для выпечки.

Тыква

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Тыква содержит железо и бета-каротин, предшественник витамина А (важное вещество для роста и укрепления волос). Также она полна витаминов С и Е, которые помогают восстанавливать клетки тела от повреждений. Сделайте консервированное пюре из тыквы и используйте его в соусах, белковых блюдах и даже в закусках, чтобы сохранить волосы здоровыми. 

Авокадо

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Тост из авокадо никогда не выйдет из моды и не зря! Этот фрукт содержит полезные жиры и витамин Е – мощный антиоксидант, способствующий росту волос. Также авокадо является популярным ингредиентом многих масок по уходу за волосами.

Виноград

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Как и другие растительные продукты, виноград содержит полифенольные соединения с антиоксидантными свойствами, которые могут помочь уменьшить повреждение клеток. Олигомерные проантоцианидины (OPC), содержащиеся в винограде, помогают предотвратить образование дигидротестостерона, который является основным фактором выпадения волос. OPC также стимулирует рост волосяных фолликулов. Кроме того, съедая около чашки винограда в день, можно помочь защитить свои ткани от воспаления.

Гречка

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Замена белых рафинированных углеводов на 100% цельное зерно поможет вам увеличить содержание клетчатки, цинка, железа и витаминов для поддержания здоровых волос. Гречка, считающаяся цельным зерном, является питательным продуктом без глютена, и ее преимущества бесконечны. Она наполнена ключевыми антиоксидантами и клетчаткой, которые помогут вам быстрее насытиться. Используйте ее в качестве замены овсянки на завтрак или попробуйте приготовить какие-то блюда из гречневой лапши.

Семена льна

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Семена льна полны полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают питать кожу головы и предотвращают сухость. Посыпьте размолотым семенем льна йогурт, добавьте его в свой смузи или замените им настоящее яйцо в любых рецептах выпечки. Для этого добавьте одну столовую ложку семян молотого льна к трем столовым ложкам воды и оставьте на пять минут, чтобы они загустели. В результате получится веганская замена обычного яйца. 

Батат (сладкий картофель)

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Бета-каротин, который содержится в батате и придает ему апельсиновый оттенок, при попадании в организм превращается в витамин А, который может защитить сухие и тусклые волосы. Батат содержит значительно больше витамина А и немного выше количество клетчатки, чем белый картофель. Также он играет важную роль в поддержании иммунитета и хорошего зрения.

Нут, чечевица, фасоль и горох

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Эти бобовые содержат большое количество растительного белка и клетчатки. Кроме того, они полны витамина В9 (фолиевой кислоты), который помогает сохранять волосы здоровыми и обновлять клетки, жизненно важные для их роста.

Спаржа

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Витамин В в большом количестве содержится в спарже, а также в авокадо, апельсинах и брокколи. Это питательное вещество отвечает за синтез генов и образование красных кровяных клеток. Оно также играет большую роль в расщеплении белка, обеспечивая тем самым строительные блоки волосяных фолликулов.

Греческий йогурт

Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

Несладкий греческий йогурт содержит множество белка, который является строительным материалом для волос. Кроме того, он очень универсален и может быть включен в различные блюда. Величайшим преимуществом йогурта являются его пробиотики – полезные бактерии, которые помогают организму усваивать питательные вещества.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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