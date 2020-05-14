Определено 15 пищевых продуктов, которые могут защитить от выпадения волос

В данное время существует множество средств по уходу за волосами. Но многие забывают, что именно правильное питание – один из самых важных шагов на пути к укреплению волос, кожи и ногтей.

Сбалансированная диета, основанная преимущественно на растениях, поможет получить ключевые питательные вещества: нежирные белки, омега-3 жирные кислоты, жирорастворимые витамины, витамины группы В и железо, сообщает goodhousekeeping.com.

С другой стороны, то, что вы едите, может также сильно повлиять на выпадение волос. Подумайте о замене обработанных и готовых продуктов, поскольку они могут нанести ущерб кишечнику. Помните, что наличие здоровой кишечной флоры необходимо для усвоения питательных веществ и поддержания волос в отличной форме.

Лосось

Как богатый источник омега-3 жирных кислот и белка, лосось может помочь сохранить ваши волосы сильными. Кроме того, он имеет много полезных для здоровья свойств, включая уменьшение воспалений и улучшение состояния центральной нервной системы.

Яйца

Яйца переполнены белком и необходимыми питательными веществами, которые способствуют здоровью волос (холин, витамины A, D и B12). Старайтесь есть желток сырым, чтобы получить больше витамина D. Два специфических каротиноида, которые содержатся в яйцах, лютеин и зеаксантин, также играют роль в поддержании здоровья, особенно глаз, кожи и волос.

Арахис и арахисовая паста

Арахис является важным источником биотина, который стимулирует рост волос и предотвращает их выпадение. Также в нем содержится много белка, клетчатки и уникальный набор антиоксидантов.

Шпинат

Шпинат содержит магний, железо и фолат, один из важнейших витаминов группы В. Другая листовая зелень, такая как капуста кале, также обладает питательными вещества для кожи и волос. Кроме того, витамин С в темно-зеленых листовых овощах помогает защищать и поддерживать клеточные мембраны волосяных фолликулов.

Сардины

Сардины, содержащие омега-3 и витамин D, легко и просто найти в консервированном виде. Однако старайтесь покупать только в воде, а не в масле. Попробуйте добавить их в салаты в качестве альтернативы другой, более жирной рыбе.

Семена чиа

Ищете вегетарианский или веганский источник омега-3? Семена чиа полны ими, не говоря уже о клетчатке и антиоксидантах. Этот питательный продукт содержит на 20% больше белка, чем соевые бобы, и может сделать волосы особенно красивыми. Добавляйте семена в хлопья, смузи, пудинги или используйте в качестве ингредиента для выпечки.

Тыква

Тыква содержит железо и бета-каротин, предшественник витамина А (важное вещество для роста и укрепления волос). Также она полна витаминов С и Е, которые помогают восстанавливать клетки тела от повреждений. Сделайте консервированное пюре из тыквы и используйте его в соусах, белковых блюдах и даже в закусках, чтобы сохранить волосы здоровыми.

Авокадо

Тост из авокадо никогда не выйдет из моды и не зря! Этот фрукт содержит полезные жиры и витамин Е – мощный антиоксидант, способствующий росту волос. Также авокадо является популярным ингредиентом многих масок по уходу за волосами.

Виноград

Как и другие растительные продукты, виноград содержит полифенольные соединения с антиоксидантными свойствами, которые могут помочь уменьшить повреждение клеток. Олигомерные проантоцианидины (OPC), содержащиеся в винограде, помогают предотвратить образование дигидротестостерона, который является основным фактором выпадения волос. OPC также стимулирует рост волосяных фолликулов. Кроме того, съедая около чашки винограда в день, можно помочь защитить свои ткани от воспаления.

Гречка

Замена белых рафинированных углеводов на 100% цельное зерно поможет вам увеличить содержание клетчатки, цинка, железа и витаминов для поддержания здоровых волос. Гречка, считающаяся цельным зерном, является питательным продуктом без глютена, и ее преимущества бесконечны. Она наполнена ключевыми антиоксидантами и клетчаткой, которые помогут вам быстрее насытиться. Используйте ее в качестве замены овсянки на завтрак или попробуйте приготовить какие-то блюда из гречневой лапши.

Семена льна

Семена льна полны полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают питать кожу головы и предотвращают сухость. Посыпьте размолотым семенем льна йогурт, добавьте его в свой смузи или замените им настоящее яйцо в любых рецептах выпечки. Для этого добавьте одну столовую ложку семян молотого льна к трем столовым ложкам воды и оставьте на пять минут, чтобы они загустели. В результате получится веганская замена обычного яйца.

Батат (сладкий картофель)

Бета-каротин, который содержится в батате и придает ему апельсиновый оттенок, при попадании в организм превращается в витамин А, который может защитить сухие и тусклые волосы. Батат содержит значительно больше витамина А и немного выше количество клетчатки, чем белый картофель. Также он играет важную роль в поддержании иммунитета и хорошего зрения.

Нут, чечевица, фасоль и горох

Эти бобовые содержат большое количество растительного белка и клетчатки. Кроме того, они полны витамина В9 (фолиевой кислоты), который помогает сохранять волосы здоровыми и обновлять клетки, жизненно важные для их роста.

Спаржа

Витамин В в большом количестве содержится в спарже, а также в авокадо, апельсинах и брокколи. Это питательное вещество отвечает за синтез генов и образование красных кровяных клеток. Оно также играет большую роль в расщеплении белка, обеспечивая тем самым строительные блоки волосяных фолликулов.

Греческий йогурт

Несладкий греческий йогурт содержит множество белка, который является строительным материалом для волос. Кроме того, он очень универсален и может быть включен в различные блюда. Величайшим преимуществом йогурта являются его пробиотики – полезные бактерии, которые помогают организму усваивать питательные вещества.

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