Определена еда, делающая мужчин сексуальнее

FoodOboz 14:00, 5.05.2020 Обновлено: 14:27, 5.05.2020

Австралийские ученые выяснили, чем должен питаться мужчина, чтобы женщины считали его сексуальным.

В Университете Макквари после проведения серии исследований выяснили, что женщины предпочитают запах тела мужчин, которые ели много фруктов и овощей, тогда как мужчины, которые потребляли много углеводной пищи (хлеб, макароны), имели менее привлекательный запах, сообщает сайт vkus.by.

bohenon.com

"Мы давно знаем, что запах является важной составляющей привлекательности, особенно для женщин.

С точки зрения эволюции, говорят ученые, наш пот не только может сигнализировать о состоянии здоровья, но и играет важную роль в процессе привлечения партнера", – заявил автор исследований Ян Стивен.

Как сообщал OBOZREVATEL, частое употребление кофе сказывается на вкусовых ощущениях человека.Так, например, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая - менее горькой.

Ученые Орхусского университета в Дании утверждают, что именно по этой причине многие кофеманы любят темный горький шоколад.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

В Украине без повышения пенсий останутся миллионы: кому и почему ничего не прибавят в мае

"Не надо делать из себя царя": Зеленский жестко поговорил с Тищенко

"Они или воры, или тупые": выяснилось, кому принадлежала идея доставки средств защиты "Мрией"

Уборка, дистанция и запись: Минздрав показал, как изменятся правила для салонов красоты

Уже не 73%: стало известно, сколько украинцев поддерживают Зеленского