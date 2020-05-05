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Определена еда, делающая мужчин сексуальнее

5.9т
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Австралийские ученые выяснили, чем должен питаться мужчина, чтобы женщины считали его сексуальным.

В Университете Макквари после проведения серии исследований выяснили, что женщины предпочитают запах тела мужчин, которые ели много фруктов и овощей, тогда как мужчины, которые потребляли много углеводной пищи (хлеб, макароны), имели менее привлекательный запах, сообщает сайт vkus.by.

Определена еда, делающая мужчин сексуальнее

bohenon.com

"Мы давно знаем, что запах является важной составляющей привлекательности, особенно для женщин.

С точки зрения эволюции, говорят ученые, наш пот не только может сигнализировать о состоянии здоровья, но и играет важную роль в процессе привлечения партнера", – заявил автор исследований Ян Стивен.

Как сообщал OBOZREVATEL, частое употребление кофе сказывается на вкусовых ощущениях человека.Так, например, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая - менее горькой.

Ученые Орхусского университета в Дании утверждают, что именно по этой причине многие кофеманы любят темный горький шоколад.

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